В ХМАО зарплаты курьеров выросли до 115 тысяч рублей

За последний месяц в ХМАО средняя зарплата курьеров выросла на 3%. Сейчас она составляет 116,5 тысяч рублей, сообщили специалисты «Авито Работа».
«Динамика зарплаты за месяц: +3%. Средняя предлагаемая зарплата: 116 591 рубль», — выяснили аналитики.
Несмотря на рост зарплаты, спрос на эту вакансию у работодателей сильно снижается. За последний месяц он упал на 4%, а за последний год — на 63%.
Ровно год назад зарплата курьеров в ХМАО была равна 98 тысячам рублей. Тогда работодатели были готовы платить им от 54,6 до 98,2 тысячи рублей, тогда как медиана зарплатных предложений находилась в регионе на уровне 85 207 рублей.
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