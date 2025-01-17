17 января 2025

В ХМАО зарплаты курьеров выросли до 115 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата курьеров в ХМАО за год значительно увеличилась
Зарплата курьеров в ХМАО за год значительно увеличилась Фото:

За последний месяц в ХМАО средняя зарплата курьеров выросла на 3%. Сейчас она составляет 116,5 тысяч рублей, сообщили специалисты «Авито Работа».

«Динамика зарплаты за месяц: +3%. Средняя предлагаемая зарплата: 116 591 рубль», — выяснили аналитики.

Несмотря на рост зарплаты, спрос на эту вакансию у работодателей сильно снижается. За последний месяц он упал на 4%, а за последний год — на 63%.

Ровно год назад зарплата курьеров в ХМАО была равна 98 тысячам рублей. Тогда работодатели были готовы платить им от 54,6 до 98,2 тысячи рублей, тогда как медиана зарплатных предложений находилась в регионе на уровне 85 207 рублей.

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За последний месяц в ХМАО средняя зарплата курьеров выросла на 3%. Сейчас она составляет 116,5 тысяч рублей, сообщили специалисты «Авито Работа». «Динамика зарплаты за месяц: +3%. Средняя предлагаемая зарплата: 116 591 рубль», — выяснили аналитики. Несмотря на рост зарплаты, спрос на эту вакансию у работодателей сильно снижается. За последний месяц он упал на 4%, а за последний год — на 63%. Ровно год назад зарплата курьеров в ХМАО была равна 98 тысячам рублей. Тогда работодатели были готовы платить им от 54,6 до 98,2 тысячи рублей, тогда как медиана зарплатных предложений находилась в регионе на уровне 85 207 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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