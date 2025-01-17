Свердловчане останутся без крещенских морозов

В Свердловской области на Крещение резко потеплеет. В ночь на 19 января температура будет -9 градусов, а днем всего -2 градуса. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.
«19 января. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный с порывами 13 метров в секунду. Температура ночью от -14 градусов до -9, а днем от -7 до -2 градусов», — говорится в telegram-канале Гидрометцентра.
Из-за погоды доступных купелей в Екатеринбурге осталось лишь девять (против 12 год назад). Полный список мест можно найти в материале URA.RU. Сразу после Крещения в регион придет арктический холод. 21-го и 22 января ожидается до 30 градусов ниже нуля.
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