17 января 2025

Свердловчане останутся без крещенских морозов

В Свердловской области на Крещение будет тепло
© Служба новостей «URA.RU»
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Сразу после Крещения в регион придет арктический холод
Сразу после Крещения в регион придет арктический холод Фото:

В Свердловской области на Крещение резко потеплеет. В ночь на 19 января температура будет -9 градусов, а днем всего -2 градуса. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

«19 января. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный с порывами 13 метров в секунду. Температура ночью от -14 градусов до -9, а днем от -7 до -2 градусов», — говорится в telegram-канале Гидрометцентра.

Из-за погоды доступных купелей в Екатеринбурге осталось лишь девять (против 12 год назад). Полный список мест можно найти в материале URA.RU. Сразу после Крещения в регион придет арктический холод. 21-го и 22 января ожидается до 30 градусов ниже нуля.

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В Свердловской области на Крещение резко потеплеет. В ночь на 19 января температура будет -9 градусов, а днем всего -2 градуса. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр. «19 января. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный с порывами 13 метров в секунду. Температура ночью от -14 градусов до -9, а днем от -7 до -2 градусов», — говорится в telegram-канале Гидрометцентра. Из-за погоды доступных купелей в Екатеринбурге осталось лишь девять (против 12 год назад). Полный список мест можно найти в материале URA.RU. Сразу после Крещения в регион придет арктический холод. 21-го и 22 января ожидается до 30 градусов ниже нуля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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