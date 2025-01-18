ПВО отразили атаки почти полсотни беспилотников ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
46 дронов пытались атаковать регионы РФ
46 дронов пытались атаковать регионы РФ Фото:

В течение прошедшей ночи силы ПВО успешно справились с массированной атакой украинских беспилотников. Всего было перехвачено и уничтожено 46 БПЛА над территориями нескольких российских областей, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает ведомство. Информация размещена в официальном telegram-канале Минобороны.

Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью, где дежурные средства ПВО зафиксировали и уничтожили 18 аппаратов. В Курской области было перехвачено 11 БПЛА, в Калужской — семь, в Тульской — пять, в Белгородской — три и в Воронежской — два беспилотника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В течение прошедшей ночи силы ПВО успешно справились с массированной атакой украинских беспилотников. Всего было перехвачено и уничтожено 46 БПЛА над территориями нескольких российских областей, сообщили в Минобороны России. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает ведомство. Информация размещена в официальном telegram-канале Минобороны. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью, где дежурные средства ПВО зафиксировали и уничтожили 18 аппаратов. В Курской области было перехвачено 11 БПЛА, в Калужской — семь, в Тульской — пять, в Белгородской — три и в Воронежской — два беспилотника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...