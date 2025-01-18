ПВО отразили атаки почти полсотни беспилотников ВСУ

В течение прошедшей ночи силы ПВО успешно справились с массированной атакой украинских беспилотников. Всего было перехвачено и уничтожено 46 БПЛА над территориями нескольких российских областей, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает ведомство. Информация размещена в официальном telegram-канале Минобороны.
Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью, где дежурные средства ПВО зафиксировали и уничтожили 18 аппаратов. В Курской области было перехвачено 11 БПЛА, в Калужской — семь, в Тульской — пять, в Белгородской — три и в Воронежской — два беспилотника.
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