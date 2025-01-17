17 января 2025

Ледовый городок в центре Екатеринбурга готовят к закрытию

© Служба новостей «URA.RU»
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В день закрытия пройдет чемпионат по альпинизму
В день закрытия пройдет чемпионат по альпинизму Фото:

В Екатеринбурге ледовый городок в Историческом сквере закроют 19 января. Традиционно в этот день пройдет фестиваль «Ледовый штурм», где любители альпинизма и рисования соберутся вместе.

«18 января в Историческом сквере будет конкурс „Ледовое граффити“. Дети и профессиональные художники начнут раскрашивать лед городка гуашью и краской из баллона. 19 января состоится фестиваль ледолазания, там же пройдут чемпионат и первенство Екатеринбурга по альпинизму», — говорится в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Ледовый городок в этом сезоне впервые переехал с площади 1905 года в Исторический сквер. Официальное открытие состоялось днем 27 декабря. Работу городка несколько раз ограничивали из-за аномальной оттепели. Горки были закрыты, и вновь открывались только на следующий день. Тем не менее за новогодние праздники каток с ледовым городком посетило почти 200 тысяч человек.

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В Екатеринбурге ледовый городок в Историческом сквере закроют 19 января. Традиционно в этот день пройдет фестиваль «Ледовый штурм», где любители альпинизма и рисования соберутся вместе. «18 января в Историческом сквере будет конкурс „Ледовое граффити“. Дети и профессиональные художники начнут раскрашивать лед городка гуашью и краской из баллона. 19 января состоится фестиваль ледолазания, там же пройдут чемпионат и первенство Екатеринбурга по альпинизму», — говорится в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Ледовый городок в этом сезоне впервые переехал с площади 1905 года в Исторический сквер. Официальное открытие состоялось днем 27 декабря. Работу городка несколько раз ограничивали из-за аномальной оттепели. Горки были закрыты, и вновь открывались только на следующий день. Тем не менее за новогодние праздники каток с ледовым городком посетило почти 200 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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