17 января 2025

Доктор наук Фельдблюм рассказала, стоит ли ждать пандемии метапневмовируса в Пермском крае

Вероятность пандемии метапневмовируса в Пермском крае маловероятна
© Служба новостей «URA.RU»
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Метапневмовирус известен Пермскому краю уже долгие годы
Метапневмовирус известен Пермскому краю уже долгие годы Фото:

Вероятность пандемии метапневмовируса в Пермском крае крайне мала, так как этот вирус известен региону уже долгие годы. Серьезных мутаций от него ожидать не следует, рассказала РБК Пермь Ирина Фельдблюм, доктор наук и профессор, завкафедрой гигиены и эпидемиологии ФДПО ПГМУ им. Вагнера,

«Страшного здесь ничего нет. Метапневмовирус циркулирует в Пермском крае очень давно, с конца 50-х. Это не новый вирус. Он ежегодно циркулирует, его доля то уменьшается, то увеличивается. Обеспокоенности здесь быть не должно. Группа острых респираторных вирусных инфекций вызывается большим количеством вирусов — их более 200», — рассказала Ирина Фельдблюм.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Пермского медицинского университета Наталья Корягина рассказала о том, что специфического лечения для людей, заразившихся метапневмовирусной инфекцией, нет. При этом врач посоветовала стараться избегать лишних контактов с людьми и соблюдать правила личной гигиены.

Метапневмовирус особенно  опасен для пожилых людей и детей, а также для тех, у кого слабый иммунитет. Среди симптомов вируса — насморк, кашель, повышенная температура, а также затрудненное дыхание.

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Вероятность пандемии метапневмовируса в Пермском крае крайне мала, так как этот вирус известен региону уже долгие годы. Серьезных мутаций от него ожидать не следует, рассказала РБК Пермь Ирина Фельдблюм, доктор наук и профессор, завкафедрой гигиены и эпидемиологии ФДПО ПГМУ им. Вагнера, «Страшного здесь ничего нет. Метапневмовирус циркулирует в Пермском крае очень давно, с конца 50-х. Это не новый вирус. Он ежегодно циркулирует, его доля то уменьшается, то увеличивается. Обеспокоенности здесь быть не должно. Группа острых респираторных вирусных инфекций вызывается большим количеством вирусов — их более 200», — рассказала Ирина Фельдблюм. Ранее доктор медицинских наук, профессор Пермского медицинского университета Наталья Корягина рассказала о том, что специфического лечения для людей, заразившихся метапневмовирусной инфекцией, нет. При этом врач посоветовала стараться избегать лишних контактов с людьми и соблюдать правила личной гигиены. Метапневмовирус особенно  опасен для пожилых людей и детей, а также для тех, у кого слабый иммунитет. Среди симптомов вируса — насморк, кашель, повышенная температура, а также затрудненное дыхание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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