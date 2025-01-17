Доктор наук Фельдблюм рассказала, стоит ли ждать пандемии метапневмовируса в Пермском крае

Вероятность пандемии метапневмовируса в Пермском крае крайне мала, так как этот вирус известен региону уже долгие годы. Серьезных мутаций от него ожидать не следует, рассказала РБК Пермь Ирина Фельдблюм, доктор наук и профессор, завкафедрой гигиены и эпидемиологии ФДПО ПГМУ им. Вагнера,
«Страшного здесь ничего нет. Метапневмовирус циркулирует в Пермском крае очень давно, с конца 50-х. Это не новый вирус. Он ежегодно циркулирует, его доля то уменьшается, то увеличивается. Обеспокоенности здесь быть не должно. Группа острых респираторных вирусных инфекций вызывается большим количеством вирусов — их более 200», — рассказала Ирина Фельдблюм.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Пермского медицинского университета Наталья Корягина рассказала о том, что специфического лечения для людей, заразившихся метапневмовирусной инфекцией, нет. При этом врач посоветовала стараться избегать лишних контактов с людьми и соблюдать правила личной гигиены.
Метапневмовирус особенно опасен для пожилых людей и детей, а также для тех, у кого слабый иммунитет. Среди симптомов вируса — насморк, кашель, повышенная температура, а также затрудненное дыхание.
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