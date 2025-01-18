У границы России выявлен первый случай оспы обезьян

В Азербайджане подтвержден первый случай оспы обезьян
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Оспу в Азербайджан ввез мужчина, приехавший из-за границы
Оспу в Азербайджан ввез мужчина, приехавший из-за границы Фото:

Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в Азербайджане. Страна граничит с Россией. 

«В Азербайджане выявили первый случай заражения оспой обезьян», — передает Sputnik Ближнее зарубежье. Оспу нашли у 22-летнего мужчины, который приехал из-за границы.

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Впервые его выявили в 1958 году. Наиболее распространено в Африке. В начале 2025 года в Китае обнаружен новый штамм оспы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова успокоила, что России не грозит вспышка вируса, поскольку «РФ — страна с традиционными ценностями».

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Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в Азербайджане. Страна граничит с Россией.  «В Азербайджане выявили первый случай заражения оспой обезьян», — передает Sputnik Ближнее зарубежье. Оспу нашли у 22-летнего мужчины, который приехал из-за границы. Оспа обезьян — вирусное заболевание. Впервые его выявили в 1958 году. Наиболее распространено в Африке. В начале 2025 года в Китае обнаружен новый штамм оспы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова успокоила, что России не грозит вспышка вируса, поскольку «РФ — страна с традиционными ценностями».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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