У границы России выявлен первый случай оспы обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в Азербайджане. Страна граничит с Россией.
«В Азербайджане выявили первый случай заражения оспой обезьян», — передает Sputnik Ближнее зарубежье. Оспу нашли у 22-летнего мужчины, который приехал из-за границы.
Оспа обезьян — вирусное заболевание. Впервые его выявили в 1958 году. Наиболее распространено в Африке. В начале 2025 года в Китае обнаружен новый штамм оспы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова успокоила, что России не грозит вспышка вируса, поскольку «РФ — страна с традиционными ценностями».
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