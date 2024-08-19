Глава Роспотребнадзора: России с традиционными ценностями оспа обезьян не грозит

Россиянам не стоит бояться оспы обезьян. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, за весь период времени, в стране было выявлено три случая заражения данным вирусом.
«Для России в целом это [заболевание] не представляет никакой опасности. Учитывая особенности распространения оспы, я абсолютно уверена, что России с традиционными ценностями это заболевание не страшно», — заявила Попова. Ее слова передает telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, передает Vse42.ru. По словам представителей Роспотребнадзора, в России отсутствует угроза ее распространения, и в стране имеются все необходимые ресурсы для диагностики данного вируса.
Вирус оспы обезьян был впервые идентифицирован в 1958 году. Это заболевание в основном распространено в Африке, но в мае 2022 года произошла вспышка и в других странах. В том же году в России также был зафиксирован первый случай инфекции этим вирусом. Распространяется, в том числе при половом акте. Наибольшему риску подвергаются лица, имеющие несколько сексуальных партнеров или вступающие в связь с новыми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.