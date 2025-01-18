Лукашенко помиловал 23 экстремиста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко из принципов гуманизма помиловал 23 экстремистов
Лукашенко из принципов гуманизма помиловал 23 экстремистов Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 23 человек, ранее обвиненных в экстремизме. Все они признали свою вину и раскаялись. 

«Среди помилованных: три женщины и 20 мужчин, 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один — многодетный отец», — передает telegram-канал «Пул Первого». Отмечается, что решение о помиловании было принято исходя из принципов гуманизма. За поведением правонарушителей будет следит МВД Белоруссии. 

Ранее организатор захвата власти и заговора против Лукашенко, американец Юрий Зенкович, попросил о помиловании. Он признал свою вину и попросил прощения у белорусского лидера. Зенкович заявил, что хочет вернуться к своей семье в США. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 23 человек, ранее обвиненных в экстремизме. Все они признали свою вину и раскаялись.  «Среди помилованных: три женщины и 20 мужчин, 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один — многодетный отец», — передает telegram-канал «Пул Первого». Отмечается, что решение о помиловании было принято исходя из принципов гуманизма. За поведением правонарушителей будет следит МВД Белоруссии.  Ранее организатор захвата власти и заговора против Лукашенко, американец Юрий Зенкович, попросил о помиловании. Он признал свою вину и попросил прощения у белорусского лидера. Зенкович заявил, что хочет вернуться к своей семье в США. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...