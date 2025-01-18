Лукашенко помиловал 23 экстремиста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 23 человек, ранее обвиненных в экстремизме. Все они признали свою вину и раскаялись.
«Среди помилованных: три женщины и 20 мужчин, 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один — многодетный отец», — передает telegram-канал «Пул Первого». Отмечается, что решение о помиловании было принято исходя из принципов гуманизма. За поведением правонарушителей будет следит МВД Белоруссии.
Ранее организатор захвата власти и заговора против Лукашенко, американец Юрий Зенкович, попросил о помиловании. Он признал свою вину и попросил прощения у белорусского лидера. Зенкович заявил, что хочет вернуться к своей семье в США.
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