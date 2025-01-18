В Раде увидели плохой знак для Зеленского в словах Орбана о России

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук усмотрел в словах премьера Венгрии Виктора Орбана о России плохой знак для украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению нардепа, мир меняется и нужно идти в ногу со временем, а не повторять ошибки президента Украины.
Ранее Орбан призвал Евросоюз приспосабливаться к новому миру, потому что с приходом избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха. В этой эпохе нужно отменить санкции против России и выстроить с ней диалог, добавил венгерский лидер.
«Полностью согласен. Мир меняется и нужно успеть быть не Зеленским», — отреагировал на слова Орбана депутат Дмитрук. Он написал об этом Telegram-канале.
В последние дни у Зеленского особенно напряженные отношения не только с Орбаном. Недавно украинский лидер дважды панибратски обратился к премьер-министру Словакии Роберту Фицо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.