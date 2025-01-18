В Раде увидели плохой знак для Зеленского в словах Орбана о России

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Владимиру Зеленскому не место в новой эпохи, намекнул депутат Артем Дмитрук
Владимиру Зеленскому не место в новой эпохи, намекнул депутат Артем Дмитрук Фото:

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук усмотрел в словах премьера Венгрии Виктора Орбана о России плохой знак для украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению нардепа, мир меняется и нужно идти в ногу со временем, а не повторять ошибки президента Украины.

Ранее Орбан призвал Евросоюз приспосабливаться к новому миру, потому что с приходом избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха. В этой эпохе нужно отменить санкции против России и выстроить с ней диалог, добавил венгерский лидер. 

«Полностью согласен. Мир меняется и нужно успеть быть не Зеленским», — отреагировал на слова Орбана депутат Дмитрук. Он написал об этом Telegram-канале.

В последние дни у Зеленского особенно напряженные отношения не только с Орбаном. Недавно украинский лидер дважды панибратски обратился к премьер-министру Словакии Роберту Фицо.

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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук усмотрел в словах премьера Венгрии Виктора Орбана о России плохой знак для украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению нардепа, мир меняется и нужно идти в ногу со временем, а не повторять ошибки президента Украины. Ранее Орбан призвал Евросоюз приспосабливаться к новому миру, потому что с приходом избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха. В этой эпохе нужно отменить санкции против России и выстроить с ней диалог, добавил венгерский лидер.  «Полностью согласен. Мир меняется и нужно успеть быть не Зеленским», — отреагировал на слова Орбана депутат Дмитрук. Он написал об этом Telegram-канале. В последние дни у Зеленского особенно напряженные отношения не только с Орбаном. Недавно украинский лидер дважды панибратски обратился к премьер-министру Словакии Роберту Фицо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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