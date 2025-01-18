Актера Юру Борисова сделали лицом рекламы банка спермы в Калифорнии. Видео

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Жена Борисова опровергла информацию о том, что ее муж стал лицом банка спермы
Жена Борисова опровергла информацию о том, что ее муж стал лицом банка спермы Фото:

Российского актера Юру Борисова сделали новым лицом рекламной кампании калифорнийского банка спермы. Об этом сообщили местные жители штата. 

«Хотите, чтобы ваш ребёнок был похож на Юру Борисова из России? Мы готовы помочь!» — написано на билборде, который местные жители сняли на видео. 

Однако позже супруга Борисова, актриса Анна Шевчук опровергла распространившуюся в интернете информацию. Она заявила Super.ru, что ее муж не является рекламным лицом ни одной компании в мире.

Вероятно, такая реклама появилась после того, как Борисов покорил западных зрителей своей ролью в фильме «Анора». Картина одержала победу на 77-м Каннском кинофестивале и претендует на получение премии «Оскар». Борисов был удостоен звания «Лучший актер второго плана» на церемонии награждения, организованной Ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса.

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Российского актера Юру Борисова сделали новым лицом рекламной кампании калифорнийского банка спермы. Об этом сообщили местные жители штата.  «Хотите, чтобы ваш ребёнок был похож на Юру Борисова из России? Мы готовы помочь!» — написано на билборде, который местные жители сняли на видео.  Однако позже супруга Борисова, актриса Анна Шевчук опровергла распространившуюся в интернете информацию. Она заявила Super.ru, что ее муж не является рекламным лицом ни одной компании в мире. Вероятно, такая реклама появилась после того, как Борисов покорил западных зрителей своей ролью в фильме «Анора». Картина одержала победу на 77-м Каннском кинофестивале и претендует на получение премии «Оскар». Борисов был удостоен звания «Лучший актер второго плана» на церемонии награждения, организованной Ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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