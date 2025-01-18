Трамп желает скорее покончить с конфликтом на Украине, наплевав на условия

Избранный президент США Дональд Трамп желает как можно скорее завершить конфликт на Украине, но условия для мирного соглашения его не волнуют. Об этом заявил экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
«Трамп хочет как можно скорее покончить с этим [вопросом], и его не интересует, на каких условиях это произойдет. Это может оказаться плохой новостью для Украины», — сказал Болтон в эфире японского общественного телевидения. Его цитирует ТАСС.
Экс-советник также указал, что Россию может интересовать соглашение о прекращении огня и определение определения разграничительных линий с учетом текущей ситуации на фронте. «И чем дольше это прекращение огня будет длиться — тем больше вероятность того, что эти линии станут новой границей между Россией и Украиной», — заключил Болтон.
Изначально Трамп обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа. Но за месяц до инаугурации стало известно, что избранный президент отказался от своих слов. Теперь Трамп называет новые сроки, которые ему нужны: около полугода. В Кремле же готовы на переговоры с новым президентом США, когда он вступит в должность.
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