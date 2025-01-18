СБУ задержала топ-менеджера крупного банка Украины за донаты армии РФ

Служба безопасности Украины задержала руководителя одного из департаментов крупнейшего украинского банка в Киеве. По данным ведомства, задержанный осуществлял финансовые переводы армии Российской Федерации. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Мужчина возглавляет IT-отдел банка. Он „регулярно перечислял свои деньги на нужды группировок России“», — передает издание в своем telegram-канале. Переводы осуществлялись через криптовалютную платформу, причем продолжались и после начала специальной военной операции.
В ходе обысков у задержанного был обнаружен паспорт гражданина Российской Федерации. На текущий момент ему предъявлены обвинения в государственной измене, и он находится под арестом.
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