СБУ задержала топ-менеджера крупного банка Украины за донаты армии РФ

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Задержанный директор IT-отдела украинского банка регулярно переводил деньги на нужды ВС РФ
Задержанный директор IT-отдела украинского банка регулярно переводил деньги на нужды ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины задержала руководителя одного из департаментов крупнейшего украинского банка в Киеве. По данным ведомства, задержанный осуществлял финансовые переводы армии Российской Федерации. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Мужчина возглавляет IT-отдел банка. Он „регулярно перечислял свои деньги на нужды группировок России“», — передает издание в своем telegram-канале. Переводы осуществлялись через криптовалютную платформу, причем продолжались и после начала специальной военной операции.

В ходе обысков у задержанного был обнаружен паспорт гражданина Российской Федерации. На текущий момент ему предъявлены обвинения в государственной измене, и он находится под арестом.

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Служба безопасности Украины задержала руководителя одного из департаментов крупнейшего украинского банка в Киеве. По данным ведомства, задержанный осуществлял финансовые переводы армии Российской Федерации. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Мужчина возглавляет IT-отдел банка. Он „регулярно перечислял свои деньги на нужды группировок России“», — передает издание в своем telegram-канале. Переводы осуществлялись через криптовалютную платформу, причем продолжались и после начала специальной военной операции. В ходе обысков у задержанного был обнаружен паспорт гражданина Российской Федерации. На текущий момент ему предъявлены обвинения в государственной измене, и он находится под арестом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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