Ученый РАН: берег Черного моря кардинально изменится и сломает инфраструктуру

С пляжей Анапы и Темрюкского района 10 января собрали и вывезли свыше 147 тысяч тонн песка, загрязненного нефтепродуктами. Научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент Академии наук и бывший министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Виктор Данилов-Данильян оценил такие объемы как значительные. По его словам, для полной очистки нужно убрать до 500 тысяч тонн песка, что приведет к радикальным изменениям на побережье.
«Это уже просто радикальное изменение берега. И это, конечно, сломает всю пляжную рекреационную инфраструктуру. Все, что стояло непосредственно на берегу, — все окажется в воде наверняка», — заявил Данилов-Данильян. Его слова передает РБК.
Виктор Данилов-Данильян заявил, что выполнить точные расчеты максимально допустимого объема песка, который можно вывозить с пляжей, — невозможным. Тем не менее, это не приведет к образованию пустот, поскольку море будет заново заносить песок на освободившиеся участки. Ученый также отметил, что последствия экологического разлива будут иметь локальный характер. Он указал, что может сложиться ситуация, когда некоторые пляжи останутся неизменными, несмотря на то, что оттуда был вывезен песок. Мир устроен таким образом, что уже через полгода новый песок будет нанесен обратно на эти территории. Однако в других местах могут произойти значительные изменения.
Ранее сообщалось, что разлив мазута в Черном море угрожает достичь берегов Грузии, Турции, Румынии и Болгарии. Виктор Данилов-Данильян отметил, что прогнозирование распространения мазутного пятна представляет сложность из-за особенностей морских течений, которые существенно различаются от речных.
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