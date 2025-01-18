Политолог Рар: Европу пугает, что Путин и Трамп могут договориться по Украине

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Европейские элиты пугает возможный договор между Трампом и Путиным по Украине (архивное фото)
Европейские элиты пугает возможный договор между Трампом и Путиным по Украине (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европейские и, в частности, немецкие элиты беспокоятся, что президент РФ Владимир Путин и избранный глава США Дональд Трамп договорятся и закончат конфликт на Украине. Об этом сообщил немецкий политолог Александр Рар.

«Больше всего немецких элит пугает, что Трамп и Путин могут договориться о мирном урегулирование на Украине», — написал Александр Рар в своем telegram-канале. По его словам, европейские элиты больше всего пугает тот факт, что Украина потеряет 20% своих территорий после всей помощи, которую ей оказывали в Евросоюзе.

По словам политолога, европейские элиты будут идти на уступки Трампу для того, чтобы «усмирить его». Также многих в Европе пугает тот факт, что Трамп собирается присоединить к США Гренландию и Панамский канал. «Они лишились иллюзий, что Америка Европу дальше будет гладить по головке», — подчеркнул Рар.

Путин не раз заявлял, что целями спецоперации является вывод войск ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Трамп же, в свою очередь, в ходе своей предвыборной кампании отмечал, что конфликт на Украине является ошибкой, которую он в состоянии исправить.

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Европейские и, в частности, немецкие элиты беспокоятся, что президент РФ Владимир Путин и избранный глава США Дональд Трамп договорятся и закончат конфликт на Украине. Об этом сообщил немецкий политолог Александр Рар. «Больше всего немецких элит пугает, что Трамп и Путин могут договориться о мирном урегулирование на Украине», — написал Александр Рар в своем telegram-канале. По его словам, европейские элиты больше всего пугает тот факт, что Украина потеряет 20% своих территорий после всей помощи, которую ей оказывали в Евросоюзе. По словам политолога, европейские элиты будут идти на уступки Трампу для того, чтобы «усмирить его». Также многих в Европе пугает тот факт, что Трамп собирается присоединить к США Гренландию и Панамский канал. «Они лишились иллюзий, что Америка Европу дальше будет гладить по головке», — подчеркнул Рар. Путин не раз заявлял, что целями спецоперации является вывод войск ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Трамп же, в свою очередь, в ходе своей предвыборной кампании отмечал, что конфликт на Украине является ошибкой, которую он в состоянии исправить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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