Европейские и, в частности, немецкие элиты беспокоятся, что президент РФ Владимир Путин и избранный глава США Дональд Трамп договорятся и закончат конфликт на Украине. Об этом сообщил немецкий политолог Александр Рар.
«Больше всего немецких элит пугает, что Трамп и Путин могут договориться о мирном урегулирование на Украине», — написал Александр Рар в своем telegram-канале. По его словам, европейские элиты больше всего пугает тот факт, что Украина потеряет 20% своих территорий после всей помощи, которую ей оказывали в Евросоюзе.
По словам политолога, европейские элиты будут идти на уступки Трампу для того, чтобы «усмирить его». Также многих в Европе пугает тот факт, что Трамп собирается присоединить к США Гренландию и Панамский канал. «Они лишились иллюзий, что Америка Европу дальше будет гладить по головке», — подчеркнул Рар.
Путин не раз заявлял, что целями спецоперации является вывод войск ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Трамп же, в свою очередь, в ходе своей предвыборной кампании отмечал, что конфликт на Украине является ошибкой, которую он в состоянии исправить.
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