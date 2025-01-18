Путин раскрыл секрет здоровья, рождаемости и продолжительной жизни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Владимир Путин поздравил коллектив Центра эндокринологии с 100-летним юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил коллектив Центра эндокринологии с 100-летним юбилеем Фото:

Президент Владимир Путин на встрече с руководителем Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академиком РАН Иваном Дедовым раскрыл секрет здоровья, хорошей рождаемости и продолжительной жизни. Все это зависит от состояния эндокринной системы, поэтому Путин регулярно общается с главным внештатным эндокринологом, объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. 

«Иван Иванович, в этом году 100 лет вашему центру», — начал разговор Путин. Но дальше президент уже только внимательно слушал ученого с мировым именем, который с 1988 года возглавляет Центр эндокринологии. С академиком Путин общается регулярно (предыдущая их встреча состоялась в июне 2023 года).

Глава Центра эндокринологии Иван Дедов - ученый с мировым именем
Глава Центра эндокринологии Иван Дедов - ученый с мировым именем
Фото:

Дедов рассказал об истории создания учреждения 18 февраля 1925 года и о его первом директоре — Василии Шервинском. «Может быть, с него, собственно, списал Михаил Афанасьевич Булгаков Филиппа Филипповича Преображенского — „Собачье сердце“», — заметил Иван Дедов.

Сам академик возглавил центр по предложению министра здравоохранения СССР Евгения Чазова, который сказал, что в стране идет «девятый вал сахарного диабета». «Сегодня центр стал мирового уровня. Это научное, это лечебное учреждение, мы 150 тысяч амбулаторно принимаем и 25 тысяч стационарно. Все эти 100 лет институт является головным по эндокринологии.

"Все эндокринопатии, которые встречаются на планете, они все аккумулированы здесь, — отметил Дедов. – Уникальность центра в том, что под одной крышей вся эндокринология. Есть и нейроэндокринология, и диабет, и патологии щитовидной железы, и, конечно, репродуктивная медицина".

Ситуация с заболеваниями эндокринной системы, в том числе ожирением и сахарным диабетом вызывает опасения у специалистов. Год назад международная группа ученых опубликовала в медицинском журнале The Lancet цифры: во всем мире ожирением страдают более 1 млрд человек, в том числе более 150 млн детей. В России на начало 2024 года стадии предожирения и ожирения были зафиксированы у 62,5% жителей страны старше 19 лет.

Проблемы с эндокринной системой сильно влияют на жизнедеятельность человека, объяснил URA.RU политолог Игорь Кузнецов. «Это — продолжительность жизни, репродуктивное здоровье, рождаемость (все это — часть новых нацпроектов). Здоровая эндокринная система — это качество жизни. Поэтому важно поддерживать ее.

Для этого нужны здоровье сберегающие технологии, развитие медицинских технологий – это как раз то, чем занимается Центр эндокринологии. И сегодня очевидно, что диагноз [диабет, ожирение] – это не приговор. Многие люди спокойно живут и работают, но еще относительно недавно это считалось смертельно опасной патологией», — пояснил Кузнецов.

Поэтому Путин регулярно встречается с руководителем федерального центра Иваном Дедовым, убежден эксперт. Именно в этом учреждении проводятся передовые исследования, которые позволяют бороться с заболеваниями эндокринной системы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Владимир Путин на встрече с руководителем Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академиком РАН Иваном Дедовым раскрыл секрет здоровья, хорошей рождаемости и продолжительной жизни. Все это зависит от состояния эндокринной системы, поэтому Путин регулярно общается с главным внештатным эндокринологом, объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.  «Иван Иванович, в этом году 100 лет вашему центру», — начал разговор Путин. Но дальше президент уже только внимательно слушал ученого с мировым именем, который с 1988 года возглавляет Центр эндокринологии. С академиком Путин общается регулярно (предыдущая их встреча состоялась в июне 2023 года). Дедов рассказал об истории создания учреждения 18 февраля 1925 года и о его первом директоре — Василии Шервинском. «Может быть, с него, собственно, списал Михаил Афанасьевич Булгаков Филиппа Филипповича Преображенского — „Собачье сердце“», — заметил Иван Дедов. Сам академик возглавил центр по предложению министра здравоохранения СССР Евгения Чазова, который сказал, что в стране идет «девятый вал сахарного диабета». «Сегодня центр стал мирового уровня. Это научное, это лечебное учреждение, мы 150 тысяч амбулаторно принимаем и 25 тысяч стационарно. Все эти 100 лет институт является головным по эндокринологии. Ситуация с заболеваниями эндокринной системы, в том числе ожирением и сахарным диабетом вызывает опасения у специалистов. Год назад международная группа ученых опубликовала в медицинском журнале The Lancet цифры: во всем мире ожирением страдают более 1 млрд человек, в том числе более 150 млн детей. В России на начало 2024 года стадии предожирения и ожирения были зафиксированы у 62,5% жителей страны старше 19 лет. Проблемы с эндокринной системой сильно влияют на жизнедеятельность человека, объяснил URA.RU политолог Игорь Кузнецов. «Это — продолжительность жизни, репродуктивное здоровье, рождаемость (все это — часть новых нацпроектов). Здоровая эндокринная система — это качество жизни. Поэтому важно поддерживать ее. Поэтому Путин регулярно встречается с руководителем федерального центра Иваном Дедовым, убежден эксперт. Именно в этом учреждении проводятся передовые исследования, которые позволяют бороться с заболеваниями эндокринной системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...