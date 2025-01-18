В Подмосковье скончался лидер чеховской ОПГ Павлинов

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Павлинов был освобожден из колонии по состоянию здоровья, за несколько дней до смерти пережил клиническую смерть
Павлинов был освобожден из колонии по состоянию здоровья, за несколько дней до смерти пережил клиническую смерть Фото:

В городе Чехов (Подмосковье) умер Николай Павлинов, по ориентировкам ФСБ считавшийся лидером местной организованной преступной группировки (ОПГ). Он скончался 17 января, сообщили СМИ со ссылками на источники, близкими к окружению лидера ОПГ.

«В пятницу, 17 января, в подмосковном Чехове умер <...> лидер местной ОПГ <...> Николай Павлинов», — сообщили в РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что Павлинов также был предпринимателем и экс-совладельцем хоккейного клуба «Витязь».

В 2021 году Павлинов по прозвищу Коля (ударение на последний слог) был приговорен судом к 17 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества и хищение федеральных земель в его составе. Через два года его освободили из-за целого перечня болезней. В январе 2025 года Павлинов пережил клиническую смерть, впав в кому.

По данным следственных органов, Павлинов и его подельники осуществляли преступные схемы с землей в Чеховском районе. За пять лет, с 2011 по 2016 год, члены ОПС незаконно получили право на девять участков и два здания, общая стоимость которых — 130 миллионов рублей. Среди приобретенных земель — участки лесного хозяйства, Росавтодора, Минобороны. В махинациях ОПС также участвовали чиновники из администрации района и городского округа, из налоговой, из Минобороны, предприниматели. Следствием по делам преступного сообщества занимались сотрудники контрразведки ФСБ. 

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В городе Чехов (Подмосковье) умер Николай Павлинов, по ориентировкам ФСБ считавшийся лидером местной организованной преступной группировки (ОПГ). Он скончался 17 января, сообщили СМИ со ссылками на источники, близкими к окружению лидера ОПГ. «В пятницу, 17 января, в подмосковном Чехове умер <...> лидер местной ОПГ <...> Николай Павлинов», — сообщили в РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что Павлинов также был предпринимателем и экс-совладельцем хоккейного клуба «Витязь». В 2021 году Павлинов по прозвищу Коля (ударение на последний слог) был приговорен судом к 17 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества и хищение федеральных земель в его составе. Через два года его освободили из-за целого перечня болезней. В январе 2025 года Павлинов пережил клиническую смерть, впав в кому. По данным следственных органов, Павлинов и его подельники осуществляли преступные схемы с землей в Чеховском районе. За пять лет, с 2011 по 2016 год, члены ОПС незаконно получили право на девять участков и два здания, общая стоимость которых — 130 миллионов рублей. Среди приобретенных земель — участки лесного хозяйства, Росавтодора, Минобороны. В махинациях ОПС также участвовали чиновники из администрации района и городского округа, из налоговой, из Минобороны, предприниматели. Следствием по делам преступного сообщества занимались сотрудники контрразведки ФСБ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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