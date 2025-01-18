В Подмосковье скончался лидер чеховской ОПГ Павлинов

В городе Чехов (Подмосковье) умер Николай Павлинов, по ориентировкам ФСБ считавшийся лидером местной организованной преступной группировки (ОПГ). Он скончался 17 января, сообщили СМИ со ссылками на источники, близкими к окружению лидера ОПГ.
«В пятницу, 17 января, в подмосковном Чехове умер <...> лидер местной ОПГ <...> Николай Павлинов», — сообщили в РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что Павлинов также был предпринимателем и экс-совладельцем хоккейного клуба «Витязь».
В 2021 году Павлинов по прозвищу Коля (ударение на последний слог) был приговорен судом к 17 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества и хищение федеральных земель в его составе. Через два года его освободили из-за целого перечня болезней. В январе 2025 года Павлинов пережил клиническую смерть, впав в кому.
По данным следственных органов, Павлинов и его подельники осуществляли преступные схемы с землей в Чеховском районе. За пять лет, с 2011 по 2016 год, члены ОПС незаконно получили право на девять участков и два здания, общая стоимость которых — 130 миллионов рублей. Среди приобретенных земель — участки лесного хозяйства, Росавтодора, Минобороны. В махинациях ОПС также участвовали чиновники из администрации района и городского округа, из налоговой, из Минобороны, предприниматели. Следствием по делам преступного сообщества занимались сотрудники контрразведки ФСБ.
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