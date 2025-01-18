Россиянам запретят держать дома скорпионов и китов

Правительство РФ готовит новый список животных, запрещенных для содержания дома
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Россиянам запретят держать дома черных плюющихся скорпионов и всех китообразных
Россиянам запретят держать дома черных плюющихся скорпионов и всех китообразных Фото:

В России запретят держать в домашних условиях черных скорпионов, гадюк, ужасных листолазов, китообразных и многих других. Это следует из обновленного перечня запрещенных к содержанию животных от Минприроды, проект постановления опубликован 17 января.

«Включение животных в список основывалось на двух критериях. Это либо животные, представляющие опасность для своих владельцев, <...> либо животные, содержание которых в неволе в условиях, значительно отличающихся от их привычной среды обитания, может неблагоприятно влиять на их состояние или привести к гибели», — следует из пояснительной записки проекта постановления Правительства РФ об утверждении перечня, он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. После утверждения перечня россияне не смогут держать дома:

  • все виды китообразных, включая дельфинов;
  • ягуаров и гепардов, пум и снежных барсов, гривистых и рыжих волков, медоедов, росомах;
  • пингвинов, фламинго, пеликанов и страусов;
  • овцебыков, павианов, шерстистых обезьян;
  • черных плюющихся, желтых бразильских и красных индийских скорпионов;
  • тарантулов, отшельников, черных вдов, каракуртов;
  • ужасных листолазов и ядовитых квакш;
  • габонских гадюк и песчаных эф;
  • мамб, тайпанов, питонов, длина которых составляет более четырех метров, а также настоящих, ложных и щитковых кобр.

Отмечается, что зоопарки под запрет не попадут. Первая редакция перечня появилась еще в 2018 году после принятия закона об ответственном обращении с животными. 

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В России запретят держать в домашних условиях черных скорпионов, гадюк, ужасных листолазов, китообразных и многих других. Это следует из обновленного перечня запрещенных к содержанию животных от Минприроды, проект постановления опубликован 17 января. «Включение животных в список основывалось на двух критериях. Это либо животные, представляющие опасность для своих владельцев, <...> либо животные, содержание которых в неволе в условиях, значительно отличающихся от их привычной среды обитания, может неблагоприятно влиять на их состояние или привести к гибели», — следует из пояснительной записки проекта постановления Правительства РФ об утверждении перечня, он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. После утверждения перечня россияне не смогут держать дома: Отмечается, что зоопарки под запрет не попадут. Первая редакция перечня появилась еще в 2018 году после принятия закона об ответственном обращении с животными. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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