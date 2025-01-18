Россиянам запретят держать дома скорпионов и китов

В России запретят держать в домашних условиях черных скорпионов, гадюк, ужасных листолазов, китообразных и многих других. Это следует из обновленного перечня запрещенных к содержанию животных от Минприроды, проект постановления опубликован 17 января.
«Включение животных в список основывалось на двух критериях. Это либо животные, представляющие опасность для своих владельцев, <...> либо животные, содержание которых в неволе в условиях, значительно отличающихся от их привычной среды обитания, может неблагоприятно влиять на их состояние или привести к гибели», — следует из пояснительной записки проекта постановления Правительства РФ об утверждении перечня, он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. После утверждения перечня россияне не смогут держать дома:
- все виды китообразных, включая дельфинов;
- ягуаров и гепардов, пум и снежных барсов, гривистых и рыжих волков, медоедов, росомах;
- пингвинов, фламинго, пеликанов и страусов;
- овцебыков, павианов, шерстистых обезьян;
- черных плюющихся, желтых бразильских и красных индийских скорпионов;
- тарантулов, отшельников, черных вдов, каракуртов;
- ужасных листолазов и ядовитых квакш;
- габонских гадюк и песчаных эф;
- мамб, тайпанов, питонов, длина которых составляет более четырех метров, а также настоящих, ложных и щитковых кобр.
Отмечается, что зоопарки под запрет не попадут. Первая редакция перечня появилась еще в 2018 году после принятия закона об ответственном обращении с животными.
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