МВД предупредило о новом виде мошенничества в Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники через Telegram отправляют ссылки на фишинговый ресурс, который блокирует доступ к аккаунту
Мошенники через Telegram отправляют ссылки на фишинговый ресурс, который блокирует доступ к аккаунту Фото:

В России появился новый вид мошенничества, распространяемый через мессенджер Telegram. Об этом сообщило Министерство внутренних дел РФ. 

«Пользователю мессенджера Telegram от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо», — говорится в сообщении управления МВД. Там подчеркивают, что данный вид мошенничества включает отправку ссылки на фишинговый сайт, который используется для кражи данных аккаунтов.

При переходе по такой ссылке, пользователь рискует потерять доступ к своему аккаунту в Telegram. МВД рекомендует быть особенно осторожными с подобными запросами от контактов и не терять бдительность.

Ранее руководитель группы Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов поделился советами по повышению безопасности аккаунтов в мессенджере Telegram. Он рекомендует активировать три функции: двухфакторную аутентификацию, ограничение входящих звонков и контроль за приглашениями в группы. Эти меры помогут обеспечить дополнительную защиту персональной информации пользователей.

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В России появился новый вид мошенничества, распространяемый через мессенджер Telegram. Об этом сообщило Министерство внутренних дел РФ.  «Пользователю мессенджера Telegram от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо», — говорится в сообщении управления МВД. Там подчеркивают, что данный вид мошенничества включает отправку ссылки на фишинговый сайт, который используется для кражи данных аккаунтов. При переходе по такой ссылке, пользователь рискует потерять доступ к своему аккаунту в Telegram. МВД рекомендует быть особенно осторожными с подобными запросами от контактов и не терять бдительность. Ранее руководитель группы Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов поделился советами по повышению безопасности аккаунтов в мессенджере Telegram. Он рекомендует активировать три функции: двухфакторную аутентификацию, ограничение входящих звонков и контроль за приглашениями в группы. Эти меры помогут обеспечить дополнительную защиту персональной информации пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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