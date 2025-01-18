МВД предупредило о новом виде мошенничества в Telegram

В России появился новый вид мошенничества, распространяемый через мессенджер Telegram. Об этом сообщило Министерство внутренних дел РФ.
«Пользователю мессенджера Telegram от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо», — говорится в сообщении управления МВД. Там подчеркивают, что данный вид мошенничества включает отправку ссылки на фишинговый сайт, который используется для кражи данных аккаунтов.
При переходе по такой ссылке, пользователь рискует потерять доступ к своему аккаунту в Telegram. МВД рекомендует быть особенно осторожными с подобными запросами от контактов и не терять бдительность.
Ранее руководитель группы Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов поделился советами по повышению безопасности аккаунтов в мессенджере Telegram. Он рекомендует активировать три функции: двухфакторную аутентификацию, ограничение входящих звонков и контроль за приглашениями в группы. Эти меры помогут обеспечить дополнительную защиту персональной информации пользователей.
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