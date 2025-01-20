Душил, связывал скотчем: как свердловчанин до смерти забил двухлетнюю падчерицу

Свердловчанин убил двухлетнюю падчерицу

21 января 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Иван Бекурин отрицает вину в убийстве Фото: предоставлено читателем URA.RU Житель Первоуральска (Свердловская область) Иван Бекурин регулярно избивал двухлетнюю падчерицу, связывал ее скотчем и изолентой. Все это он делал якобы из-за того, что девочка не слушалась его. Мучения привели к трагедии. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «У Бекурина несколько эпизодов истязания. Например, 3 декабря 2023-го он отхлестал ремнем падчерицу из-за того, что она скребла по кровати, тем самым якобы мешая ему спать. Затем этой же ночью он изолентой связал ей руки за спиной и оставил ее так. Возле кровати положил пакеты, чтобы услышать, если девочка встанет. Также он очень сильно хватал ее за плечи, от этого у нее оставались синяки», — сказал собеседник агентства. По его словам, Бекурин издевался над ребенком в присутствии ее пятилетнего брата. «Однажды он посадил ее на горшок и ударил в живот. В другой раз он схватил ее и со всей силы бросил в ванну. Также ставил в угол, толкал, чтобы она ударялась о стены и газовую плиту. Один раз он отвел ее в ванную, взял щетку и силой стал водить жесткой стороной ворса по ее телу, а потом избил ложкой», — продолжил источник. Новость по теме Свердловчанин несколько месяцев истязал двухлетнюю падчерицу, а затем убил ее Бекурин признался силовикам, что очень нервничал и уставал из-за непослушания девочки. Ее он старался не брать в магазины, потому что она якобы вскрывала там продукты, сказал собеседник URA.RU. «Он очень часто ее связывал. К примеру, садил на горшок, заматывал руки и ноги скотчем и оставлял так на полчаса. Мог связывать ее и с помощью изоляционной ленты», — заключил инсайдер. Падчерица скончалась 5 декабря 2023 года. В тот день Иван избил ее, а затем попытался задушить. Он прижал ее лицом к матрасу, а потом резко поднял и бросил на пол. Девочка ударилась о санки. Когда сожительница Бекурина заметила, что ребенок не дышит, вызвала скорую помощь. Ивана задержали. По предварительным данным, в роковой день он был в наркотическом опьянении. Ему вменили истязание, незаконное лишение свободы малолетней и убийство с особой жестокостью. Уголовное дело рассматривается в Свердловском областном суде. Однако источник URA.RU в силовой среде считает, что претензии нужно выдвигать и родной матери ребенка. Также считает и ее тетя (она требует миллион рублей с Бекурина, который потом хочет потратить на детей). «У женщины до ЧП было трое детей. Условия, в которых они жили, так себе. Можно сказать, что трагедии бы не случилось, если бы мать была заинтересована в жизни своих детей. На одном из допросов Бекурин сказал, что синяки у девочки (которая погибла — прим. ред.) были и до того, как он стал с ними жить», — заявил инсайдер. Остальных детей у женщины забрали. Опеку над ними хотят оформить родные. Иван отрицает, что хотел убить девочку. Он признал вину лишь в истязаниях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Первоуральска (Свердловская область) Иван Бекурин регулярно избивал двухлетнюю падчерицу, связывал ее скотчем и изолентой. Все это он делал якобы из-за того, что девочка не слушалась его. Мучения привели к трагедии. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «У Бекурина несколько эпизодов истязания. Например, 3 декабря 2023-го он отхлестал ремнем падчерицу из-за того, что она скребла по кровати, тем самым якобы мешая ему спать. Затем этой же ночью он изолентой связал ей руки за спиной и оставил ее так. Возле кровати положил пакеты, чтобы услышать, если девочка встанет. Также он очень сильно хватал ее за плечи, от этого у нее оставались синяки», — сказал собеседник агентства. По его словам, Бекурин издевался над ребенком в присутствии ее пятилетнего брата. «Однажды он посадил ее на горшок и ударил в живот. В другой раз он схватил ее и со всей силы бросил в ванну. Также ставил в угол, толкал, чтобы она ударялась о стены и газовую плиту. Один раз он отвел ее в ванную, взял щетку и силой стал водить жесткой стороной ворса по ее телу, а потом избил ложкой», — продолжил источник. Бекурин признался силовикам, что очень нервничал и уставал из-за непослушания девочки. Ее он старался не брать в магазины, потому что она якобы вскрывала там продукты, сказал собеседник URA.RU. «Он очень часто ее связывал. К примеру, садил на горшок, заматывал руки и ноги скотчем и оставлял так на полчаса. Мог связывать ее и с помощью изоляционной ленты», — заключил инсайдер. Падчерица скончалась 5 декабря 2023 года. В тот день Иван избил ее, а затем попытался задушить. Он прижал ее лицом к матрасу, а потом резко поднял и бросил на пол. Девочка ударилась о санки. Когда сожительница Бекурина заметила, что ребенок не дышит, вызвала скорую помощь. Ивана задержали. По предварительным данным, в роковой день он был в наркотическом опьянении. Ему вменили истязание, незаконное лишение свободы малолетней и убийство с особой жестокостью. Уголовное дело рассматривается в Свердловском областном суде. Однако источник URA.RU в силовой среде считает, что претензии нужно выдвигать и родной матери ребенка. Также считает и ее тетя (она требует миллион рублей с Бекурина, который потом хочет потратить на детей). «У женщины до ЧП было трое детей. Условия, в которых они жили, так себе. Можно сказать, что трагедии бы не случилось, если бы мать была заинтересована в жизни своих детей. На одном из допросов Бекурин сказал, что синяки у девочки (которая погибла — прим. ред.) были и до того, как он стал с ними жить», — заявил инсайдер. Остальных детей у женщины забрали. Опеку над ними хотят оформить родные. Иван отрицает, что хотел убить девочку. Он признал вину лишь в истязаниях.