Свердловчанин несколько месяцев истязал двухлетнюю падчерицу, а затем убил ее

21 ноября 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Мужчина убил девочку, будучи в наркотическом опьянении (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) 28-летний Иван Бекурин несколько месяцев жестоко издевался, а затем убил двухлетнюю падчерицу. Обвиняемый бил девочку кулаками и ногами по голове, связывал скотчем и душил. Уголовное дело уже направили в суд, нападавшему грозит пожизненное лишение свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «В ноябре 2023 года обвиняемый подошел к сидевшей на горшке девочке и кулаком правой руки нанес не менее пяти ударов по голове, от чего она не менее трех раз ударилась о бетонную поверхность стены ванной комнаты и упала на пол. Кроме того, 3 декабря того же года он, издеваясь над ребенком, связал ей ноги скотчем, усадил на горшок и связал за спиной руки, оставив ее в таком состоянии примерно на 30 минут», — пояснили в ведомстве. Новость по теме Мать убитой девочки рассказала, почему врала свердловским силовикам. Фото Отмечается, что в роковой день (5 декабря 2023-го) обвиняемый был в наркотическом опьянении. Он долго мучил ребенка, а потом бросил на пол комнаты. От сильного удара девочка скончалась, травмы привели к остановке сердечной и дыхательной системы. Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении свердловчанина и передала в Свердловский облсуд. Одна из статей, по которой осудят мужчину, предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) 28-летний Иван Бекурин несколько месяцев жестоко издевался, а затем убил двухлетнюю падчерицу. Обвиняемый бил девочку кулаками и ногами по голове, связывал скотчем и душил. Уголовное дело уже направили в суд, нападавшему грозит пожизненное лишение свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «В ноябре 2023 года обвиняемый подошел к сидевшей на горшке девочке и кулаком правой руки нанес не менее пяти ударов по голове, от чего она не менее трех раз ударилась о бетонную поверхность стены ванной комнаты и упала на пол. Кроме того, 3 декабря того же года он, издеваясь над ребенком, связал ей ноги скотчем, усадил на горшок и связал за спиной руки, оставив ее в таком состоянии примерно на 30 минут», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что в роковой день (5 декабря 2023-го) обвиняемый был в наркотическом опьянении. Он долго мучил ребенка, а потом бросил на пол комнаты. От сильного удара девочка скончалась, травмы привели к остановке сердечной и дыхательной системы. Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении свердловчанина и передала в Свердловский облсуд. Одна из статей, по которой осудят мужчину, предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.