Свердловчанин несколько месяцев истязал двухлетнюю падчерицу, а затем убил ее

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Мужчина убил девочку, будучи в наркотическом опьянении (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) 28-летний Иван Бекурин несколько месяцев жестоко издевался, а затем убил двухлетнюю падчерицу. Обвиняемый бил девочку кулаками и ногами по голове, связывал скотчем и душил. Уголовное дело уже направили в суд, нападавшему грозит пожизненное лишение свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В ноябре 2023 года обвиняемый подошел к сидевшей на горшке девочке и кулаком правой руки нанес не менее пяти ударов по голове, от чего она не менее трех раз ударилась о бетонную поверхность стены ванной комнаты и упала на пол. Кроме того, 3 декабря того же года он, издеваясь над ребенком, связал ей ноги скотчем, усадил на горшок и связал за спиной руки, оставив ее в таком состоянии примерно на 30 минут», — пояснили в ведомстве.

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Отмечается, что в роковой день (5 декабря 2023-го) обвиняемый был в наркотическом опьянении. Он долго мучил ребенка, а потом бросил на пол комнаты. От сильного удара девочка скончалась, травмы привели к остановке сердечной и дыхательной системы.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении свердловчанина и передала в Свердловский облсуд. Одна из статей, по которой осудят мужчину, предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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В Первоуральске (Свердловская область) 28-летний Иван Бекурин несколько месяцев жестоко издевался, а затем убил двухлетнюю падчерицу. Обвиняемый бил девочку кулаками и ногами по голове, связывал скотчем и душил. Уголовное дело уже направили в суд, нападавшему грозит пожизненное лишение свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «В ноябре 2023 года обвиняемый подошел к сидевшей на горшке девочке и кулаком правой руки нанес не менее пяти ударов по голове, от чего она не менее трех раз ударилась о бетонную поверхность стены ванной комнаты и упала на пол. Кроме того, 3 декабря того же года он, издеваясь над ребенком, связал ей ноги скотчем, усадил на горшок и связал за спиной руки, оставив ее в таком состоянии примерно на 30 минут», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что в роковой день (5 декабря 2023-го) обвиняемый был в наркотическом опьянении. Он долго мучил ребенка, а потом бросил на пол комнаты. От сильного удара девочка скончалась, травмы привели к остановке сердечной и дыхательной системы. Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении свердловчанина и передала в Свердловский облсуд. Одна из статей, по которой осудят мужчину, предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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