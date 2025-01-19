Задержан абьюзер, который избил свердловчанку и хотел покончить с собой

В Тавде задержали мужчину, спалившего дом жене и угрожавшего детям

20 января 2025 в 12:26 Размер текста - 17 +

Силовая операция прошла в Тавде (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тавде Свердловской области задержали Максима Б., который спалил дом жене, угрожал расправой детям, а затем попытался свести счеты с жизнью. Его арестовали по административной статье, сообщили URA.RU в Тавдинском райсуде. «Под стражей он проведет десять суток. Затем следствие намерено выйти с ходатайством об изменении меры пресечения», — сказали в райсуде. Комментариев от силовых структур нет. В новостную повестку Максим ворвался на прошлой неделе. Сначала стало известно, что он порвал супруге часть уха и сжег дом. Это произошло, когда женщина якобы заявила о разводе. Через пару дней он жестоко избил ее подругу, которая вступилась за нее. После этого мужчину поместили в спецприемник. Освободившись, он снова начал угрожать жене и отправил ей предсмертную записку. Женщина опасается за себя и близких. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тавде Свердловской области задержали Максима Б., который спалил дом жене, угрожал расправой детям, а затем попытался свести счеты с жизнью. Его арестовали по административной статье, сообщили URA.RU в Тавдинском райсуде. «Под стражей он проведет десять суток. Затем следствие намерено выйти с ходатайством об изменении меры пресечения», — сказали в райсуде. Комментариев от силовых структур нет. В новостную повестку Максим ворвался на прошлой неделе. Сначала стало известно, что он порвал супруге часть уха и сжег дом. Это произошло, когда женщина якобы заявила о разводе. Через пару дней он жестоко избил ее подругу, которая вступилась за нее. После этого мужчину поместили в спецприемник. Освободившись, он снова начал угрожать жене и отправил ей предсмертную записку. Женщина опасается за себя и близких.