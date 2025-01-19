19 января 2025

Задержан абьюзер, который избил свердловчанку и хотел покончить с собой

В Тавде задержали мужчину, спалившего дом жене и угрожавшего детям
© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство городского парка в снег. Курган , полиция, полицейский
Силовая операция прошла в Тавде (архивное фото) Фото:

В Тавде Свердловской области задержали Максима Б., который спалил дом жене, угрожал расправой детям, а затем попытался свести счеты с жизнью. Его арестовали по административной статье, сообщили URA.RU в Тавдинском райсуде.

«Под стражей он проведет десять суток. Затем следствие намерено выйти с ходатайством об изменении меры пресечения», — сказали в райсуде. Комментариев от силовых структур нет.

В новостную повестку Максим ворвался на прошлой неделе. Сначала стало известно, что он порвал супруге часть уха и сжег дом. Это произошло, когда женщина якобы заявила о разводе. Через пару дней он жестоко избил ее подругу, которая вступилась за нее.

После этого мужчину поместили в спецприемник. Освободившись, он снова начал угрожать жене и отправил ей предсмертную записку. Женщина опасается за себя и близких.

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В Тавде Свердловской области задержали Максима Б., который спалил дом жене, угрожал расправой детям, а затем попытался свести счеты с жизнью. Его арестовали по административной статье, сообщили URA.RU в Тавдинском райсуде. «Под стражей он проведет десять суток. Затем следствие намерено выйти с ходатайством об изменении меры пресечения», — сказали в райсуде. Комментариев от силовых структур нет. В новостную повестку Максим ворвался на прошлой неделе. Сначала стало известно, что он порвал супруге часть уха и сжег дом. Это произошло, когда женщина якобы заявила о разводе. Через пару дней он жестоко избил ее подругу, которая вступилась за нее. После этого мужчину поместили в спецприемник. Освободившись, он снова начал угрожать жене и отправил ей предсмертную записку. Женщина опасается за себя и близких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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