Al Araby: Сирия запретила импорт товаров из России, Израиля и Ирана

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В Сирии запретили въезд граждан Израиля и Ирана и заявили о конфискации импортных товаров из этих стран
В Сирии запретили въезд граждан Израиля и Ирана и заявили о конфискации импортных товаров из этих стран Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Сирия запретила ввоз товаров из РФ, Ирана и Израиля, а также въезд граждан последних двух стран. Об этом сообщили в сирийских Минфине, Главном управлении сухопутных и морских портов и аэропортах.

«Министерство финансов Сирии объявило в пятницу о запрете на ввоз товаров, происходящих из Ирана, Израиля и России, а также о полномочиях контрольно-пропускных пунктов и портов в стране, запрещающих въезд израильтян и иранцев в Сирию», — отмечает издание Al Araby со ссылкой на министерство и Главное управление сухопутных и морских портов Сирии и аэропорт в Дамаске. Отмечается, что товары из указанных стран будут конфисковаться. Запрет на импорт израильских товаров действовал в Сирии уже много лет, уточнили в издании.

Ранее, в конце ноября 2024 года, в Сирии произошел переворот — сирийские боевики атаковали позиции правительственных войск. В результате захвата ими нескольких крупнейших городов и столицы, президент Сирии Башар Асад покинул свой пост. После этих событий пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле наблюдают за тем, что происходит в Сирии и поддерживают постоянный диалог с «сирийскими друзьями» и с Дамаском.

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Сирия запретила ввоз товаров из РФ, Ирана и Израиля, а также въезд граждан последних двух стран. Об этом сообщили в сирийских Минфине, Главном управлении сухопутных и морских портов и аэропортах. «Министерство финансов Сирии объявило в пятницу о запрете на ввоз товаров, происходящих из Ирана, Израиля и России, а также о полномочиях контрольно-пропускных пунктов и портов в стране, запрещающих въезд израильтян и иранцев в Сирию», — отмечает издание Al Araby со ссылкой на министерство и Главное управление сухопутных и морских портов Сирии и аэропорт в Дамаске. Отмечается, что товары из указанных стран будут конфисковаться. Запрет на импорт израильских товаров действовал в Сирии уже много лет, уточнили в издании. Ранее, в конце ноября 2024 года, в Сирии произошел переворот — сирийские боевики атаковали позиции правительственных войск. В результате захвата ими нескольких крупнейших городов и столицы, президент Сирии Башар Асад покинул свой пост. После этих событий пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле наблюдают за тем, что происходит в Сирии и поддерживают постоянный диалог с «сирийскими друзьями» и с Дамаском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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