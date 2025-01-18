В Иркутске открыли памятник Пригожину

В Иркутске на Александровском кладбище состоялось открытие мемориального комплекса, посвященного бойцам ЧВК «Вагнер», сообщил telegram-канал, связанный с ЧВК. Комплекс включает в себя памятник основателю «Вагнера» Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину, которые погибли в авиакатастрофе летом 2023 года.
«18 января на Александровском кладбище прошло открытие мемориала, посвященного героям ЧВК „Вагнер“... В центре мемориального комплекса установлен памятник основателям ЧВК „Вагнер“ — Первому (позывной Евгения Пригожина — прим. ред. URA.RU) и Девятому (позывной Дмитрия Уткина — прим. ред. URA.RU)», — написали в telegram-канале «Разгрузка Вагнера».
В канале добавили, что герои ЧВК «Вагнер», отдавшие жизнь за Родину, стали воплощением мужества, выносливости и самопожертвования для тех, кто боролся за Россию. Этот памятник поставлен в честь всех тех, кто был рядом с Пригожиным и Уткиным на протяжении многих лет, заключили в telegram-канале.
В декабре 2024 года в столице Центральноафриканской Республики Банги прошла торжественная церемония открытия монумента основателям ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Оба были удостоены звания Героев России. Событие собрало высших официальных лиц страны, а также местных жителей, которые пришли отдать дань уважения.
Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023 года. Воздушное судно, на борту которого находились он и руководители его компании, включая его ближайшего соратника Дмитрия Уткина, потерпело крушение в Тверской области. Причиной катастрофы стал посторонний объект в багаже, который нарушил режим полета.
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