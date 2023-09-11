MK рассказал о схеме для подрыва самолета Пригожина

В MK допустили присутствие постороннего предмета в багаже самолета Пригожина

11 сентября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В багаже самолета Евгения Пригожина мог находиться посторонний предмет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Крушение бизнес-джета Embraer Legacy, принадлежавшего Евгению Пригожину, могло произойти из-за постороннего предмета, спрятанного в грузовом отсеке самолета. Также экипажу было запрещено изучать содержимое багажа в транспорте. «О багажном отсеке самолета Embraer Legacy следует сказать особо. Сами авиаторы шутят, что туда можно „хоть слона сложить“. Обычно в отсеке лежат заглушки для двигателя, одеяла из салона, вещи, кухонная утварь (например, подносы), легкая мебель, пресловутые парашюты, наличие которых так заботило Пригожина. То есть в теории там можно было спрятать некий посторонний предмет, который повлиял бы на нормальный ход полета», — допустили журналисты MK.RU . При этом экипажу запрещали изучать содержимое груза. По данным издания, багаж привозили к одному из терминалов аэропорта Шереметьево, куда автомобиль может приехать только по предварительному пропуску. После этого груз проходил первичный контроль через интроскоп HI-SCAN. Вещи какое-то время оставались в ожидании Пригожина и его спутников. Позже сообщалось, что пассажиры направились к Шереметьево, после чего багаж забирали пилоты. Им вновь нужно было пройти досмотр и добраться до самолета в сопровождении хендлера (человек, регулирующий всю процедуру обслуживания самолета — прим. URA.RU). У самого транспорта дежурил представитель службы авиабезопасности. В материале также указали на то, что джет Пригожина не стал бы гореть и разваливаться при падении без какого-то вмешательства. Поток воздуха в таких случаях недостаточно сильный, уточнили в статье. Самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение 23 августа в тверской области. Позже Следственный комитет подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер». Похороны бизнесмена состоялись 29 августа. Его похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что авиакатастрофа могла стать преднамеренным злодеянием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крушение бизнес-джета Embraer Legacy, принадлежавшего Евгению Пригожину, могло произойти из-за постороннего предмета, спрятанного в грузовом отсеке самолета. Также экипажу было запрещено изучать содержимое багажа в транспорте. «О багажном отсеке самолета Embraer Legacy следует сказать особо. Сами авиаторы шутят, что туда можно „хоть слона сложить“. Обычно в отсеке лежат заглушки для двигателя, одеяла из салона, вещи, кухонная утварь (например, подносы), легкая мебель, пресловутые парашюты, наличие которых так заботило Пригожина. То есть в теории там можно было спрятать некий посторонний предмет, который повлиял бы на нормальный ход полета», — допустили журналисты MK.RU. При этом экипажу запрещали изучать содержимое груза. По данным издания, багаж привозили к одному из терминалов аэропорта Шереметьево, куда автомобиль может приехать только по предварительному пропуску. После этого груз проходил первичный контроль через интроскоп HI-SCAN. Вещи какое-то время оставались в ожидании Пригожина и его спутников. Позже сообщалось, что пассажиры направились к Шереметьево, после чего багаж забирали пилоты. Им вновь нужно было пройти досмотр и добраться до самолета в сопровождении хендлера (человек, регулирующий всю процедуру обслуживания самолета — прим. URA.RU). У самого транспорта дежурил представитель службы авиабезопасности. В материале также указали на то, что джет Пригожина не стал бы гореть и разваливаться при падении без какого-то вмешательства. Поток воздуха в таких случаях недостаточно сильный, уточнили в статье. Самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение 23 августа в тверской области. Позже Следственный комитет подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер». Похороны бизнесмена состоялись 29 августа. Его похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что авиакатастрофа могла стать преднамеренным злодеянием.