В машине, рухнувшей в Обводный канал в Петербурге, погибли мать и дочь

В Санкт-Петербурге произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей после столкновения с другой машиной оказался в водах Обводного канала. Две девушки, находившиеся внутри упавшего авто, погибли. Они оказались матерью с дочкой, сообщил муж погибшей.
«На набережной все еще находится тело младшей из двух погибших. Мужчина признал в ней свою 14-летнюю дочь. Он подтвердил, что в Mercedes ехали жена вместе с дочкой», — пишет telegram-канал «78. Новости» со ссылкой на слова мужчины.
Ранее предполагалось, что двум девушкам, оказавшимся в ловушке из-за аварии, 37 и 25 лет. Старшую женщину удалось извлечь из машины и доставить в больницу, но, несмотря на усилия медиков, она скончалась. Тело младшей жертвы обнаружили уже после извлечения автомобиля из воды.
ДТП произошло на перекрестке Обводного канала и Рыбинской улицы в Петербурге. Автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем Skoda. После столкновения Mercedes вылетел за пределы дороги, снес ограждение набережной и упал в воду. Предполагается, что причиной аварии стала ошибка водителя, который мог перепутать педали. О подробностях ДТП и о том, как специалисты доставали авто из воды — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.