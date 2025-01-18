В машине, рухнувшей в Обводный канал в Петербурге, погибли мать и дочь

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В машине, упавшей в Обводный канал в Питере, находились мать с дочерью
В машине, упавшей в Обводный канал в Питере, находились мать с дочерью Фото:

В Санкт-Петербурге произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей после столкновения с другой машиной оказался в водах Обводного канала. Две девушки, находившиеся внутри упавшего авто, погибли. Они оказались матерью с дочкой, сообщил муж погибшей.

«На набережной все еще находится тело младшей из двух погибших. Мужчина признал в ней свою 14-летнюю дочь. Он подтвердил, что в Mercedes ехали жена вместе с дочкой», — пишет telegram-канал «78. Новости» со ссылкой на слова мужчины.

Ранее предполагалось, что двум девушкам, оказавшимся в ловушке из-за аварии, 37 и 25 лет. Старшую женщину удалось извлечь из машины и доставить в больницу, но, несмотря на усилия медиков, она скончалась. Тело младшей жертвы обнаружили уже после извлечения автомобиля из воды.

ДТП произошло на перекрестке Обводного канала и Рыбинской улицы в Петербурге. Автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем Skoda. После столкновения Mercedes вылетел за пределы дороги, снес ограждение набережной и упал в воду. Предполагается, что причиной аварии стала ошибка водителя, который мог перепутать педали. О подробностях ДТП и о том, как специалисты доставали авто из воды — в материале URA.RU.

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В Санкт-Петербурге произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей после столкновения с другой машиной оказался в водах Обводного канала. Две девушки, находившиеся внутри упавшего авто, погибли. Они оказались матерью с дочкой, сообщил муж погибшей. «На набережной все еще находится тело младшей из двух погибших. Мужчина признал в ней свою 14-летнюю дочь. Он подтвердил, что в Mercedes ехали жена вместе с дочкой», — пишет telegram-канал «78. Новости» со ссылкой на слова мужчины. Ранее предполагалось, что двум девушкам, оказавшимся в ловушке из-за аварии, 37 и 25 лет. Старшую женщину удалось извлечь из машины и доставить в больницу, но, несмотря на усилия медиков, она скончалась. Тело младшей жертвы обнаружили уже после извлечения автомобиля из воды. ДТП произошло на перекрестке Обводного канала и Рыбинской улицы в Петербурге. Автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем Skoda. После столкновения Mercedes вылетел за пределы дороги, снес ограждение набережной и упал в воду. Предполагается, что причиной аварии стала ошибка водителя, который мог перепутать педали. О подробностях ДТП и о том, как специалисты доставали авто из воды — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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