Авто с двумя девушками рухнуло в Обводный канал в Петербурге — подробности смертельного ДТП

В Санкт-Петербурге машина, в результате столкновения с другим авто, упала в Обводный канал. Девушки, находившиеся внутри упавшей в воду машины, погибли. О подробностях ДТП, о том, как специалисты доставали авто из воды и о том, как врачи спасали девушку — в материале URA.RU.
Машина рухнула в Обводный канал
«Мерседес» с пассажирами столкнулся со «Шкодой» на перекрестке Обводного канала и Рыбинской улицы и, в результате этого, перелетел поребрик, сбил ограждение на набережной и упал в воду. В telegram-канале «Mash на Мойке» сообщили, что, судя по всему, водитель перепутала педали после столкновения.
«Шкода», с которой произошло столкновение, осталась стоять на перекрестке — у нее разбита передняя часть. На место прибыли спасатели и полиция.
Жертвы
Водолазы МЧС РФ и городской поисково-спасательной службы достали из воды одну из девушек. Ее госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии клинической смерти. После длительных попыток спасти пострадавшую, медики констатировали смерть, пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
Затем спасатели с помощью автокрана и спецсредств вытащили авто из канала, видео публикует telegram-канал «МЧС России». Внутри была обнаружена вторая девушка без признаков жизни.
Проверка ДТП
Правоохранители проводят проверку обстоятельств ДТП. В связи с информацией об отключении светофоров в момент аварии прокуратура проверит, работали ли светофоры во время происшествия в Московском районе. Отмечается, что районная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту смертельного ДТП на Обводном.
Еще одна утонувшая машина за сутки
Утром 18 января в Санкт-Петербурге черный внедорожник Range Rover на скорости свыше 100 километров в час вылетел с дороги, сбил светофор и пробил ограждение на набережной, упав в Фонтанку. Водитель пытался скрыться от полиции после того был замечен за превышением скорости.
Полицейские спасли троих находившихся в салоне машины людей — двоих юношей, один из них водитель, и девушку. Все они были госпитализированы с охлаждением. В результате проверок выяснилось, что водитель и оба пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия работают службы для установления всех обстоятельств аварии.
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