Российская система ПВО сбила украинские дроны над Крымом и Черным морем

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ВС РФ отбили атаку беспилотников ВСУ над Крымом
ВС РФ отбили атаку беспилотников ВСУ над Крымом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ПВО сбили три украинских дрона над Черным морем и Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два — над акваторией Черного моря и один — над территорией Республики Крым», — сообщили в telegram-канале МО РФ. Дополнительных подробностей об инциденте не приводится. 

Ранее сообщалось, что системы ПВО РФ отразили атаки почти полсотни беспилотников ВСУ. Общее количество перехваченных и уничтоженных БПЛА достигло 46 единиц над территорией нескольких российских регионов.

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Российские силы ПВО сбили три украинских дрона над Черным морем и Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два — над акваторией Черного моря и один — над территорией Республики Крым», — сообщили в telegram-канале МО РФ. Дополнительных подробностей об инциденте не приводится.  Ранее сообщалось, что системы ПВО РФ отразили атаки почти полсотни беспилотников ВСУ. Общее количество перехваченных и уничтоженных БПЛА достигло 46 единиц над территорией нескольких российских регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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