Российская система ПВО сбила украинские дроны над Крымом и Черным морем

Российские силы ПВО сбили три украинских дрона над Черным морем и Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два — над акваторией Черного моря и один — над территорией Республики Крым», — сообщили в telegram-канале МО РФ. Дополнительных подробностей об инциденте не приводится.
Ранее сообщалось, что системы ПВО РФ отразили атаки почти полсотни беспилотников ВСУ. Общее количество перехваченных и уничтоженных БПЛА достигло 46 единиц над территорией нескольких российских регионов.
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