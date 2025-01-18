Экономист раскрыла, какие продукты подешевеют в РФ в 2025 году

В России в 2025 году ожидается снижение цен на такие продукты, как овощи, фрукты и сливочное масло, стоимость которых регулирует государство. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова.
«После прошлогоднего скандала со сливочным маслом, власти взяли вопрос на контроль, в результате чего цены на продукт были принудительно отрегулированы. Так, дальнейший рост цен на масло был остановлен», — рассказала Стародумова изданию «РБК Пермь».
Кроме того, благодаря поиску новых поставщиков и улучшению логистики поставок сухого и сырого молока, можно ожидать продолжения снижения цен на сливочное масло. Предполагается также уменьшение стоимости овощей и фруктов на 1,5-3%.
Ранее URA.RU писало, о том как изменились цены в России в первые недели 2025-го. Из продуктов подорожала водка (+3,7%), яйца куриные (+2%), мороженная рыба (+1,9%), масло подсолнечное (+1,2%), сыры твердые, полутвердые и мягкие (+1%), масло сливочное и хлеб ржаной (+0,9%).
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