18 января 2025

Экономист раскрыла, какие продукты подешевеют в РФ в 2025 году

Экономист Стародумова: в России подешевеют овощи, фрукты и сливочное масло
© Служба новостей «URA.RU»
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Улучшенная логистика поставок молока позволит снизить цены на масло
Улучшенная логистика поставок молока позволит снизить цены на масло Фото:

В России в 2025 году ожидается снижение цен на такие продукты, как овощи, фрукты и сливочное масло, стоимость которых регулирует государство. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова.

«После прошлогоднего скандала со сливочным маслом, власти взяли вопрос на контроль, в результате чего цены на продукт были принудительно отрегулированы. Так, дальнейший рост цен на масло был остановлен», — рассказала Стародумова изданию «РБК Пермь».

Кроме того, благодаря поиску новых поставщиков и улучшению логистики поставок сухого и сырого молока, можно ожидать продолжения снижения цен на сливочное масло. Предполагается также уменьшение стоимости овощей и фруктов на 1,5-3%.

Ранее URA.RU писало, о том как изменились цены в России в первые недели 2025-го. Из продуктов подорожала водка (+3,7%), яйца куриные (+2%), мороженная рыба (+1,9%), масло подсолнечное (+1,2%), сыры твердые, полутвердые и мягкие (+1%), масло сливочное и хлеб ржаной (+0,9%).

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В России в 2025 году ожидается снижение цен на такие продукты, как овощи, фрукты и сливочное масло, стоимость которых регулирует государство. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова. «После прошлогоднего скандала со сливочным маслом, власти взяли вопрос на контроль, в результате чего цены на продукт были принудительно отрегулированы. Так, дальнейший рост цен на масло был остановлен», — рассказала Стародумова изданию «РБК Пермь». Кроме того, благодаря поиску новых поставщиков и улучшению логистики поставок сухого и сырого молока, можно ожидать продолжения снижения цен на сливочное масло. Предполагается также уменьшение стоимости овощей и фруктов на 1,5-3%. Ранее URA.RU писало, о том как изменились цены в России в первые недели 2025-го. Из продуктов подорожала водка (+3,7%), яйца куриные (+2%), мороженная рыба (+1,9%), масло подсолнечное (+1,2%), сыры твердые, полутвердые и мягкие (+1%), масло сливочное и хлеб ржаной (+0,9%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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