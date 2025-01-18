18 января 2025

Российский боец заставил сдаться 13 солдат ВСУ

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Боец ВС РФ взял в плен украинских военных Фото:
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Российский военный уговорил сдаться группу из 13 украинских военнослужащих в Курахово в ДНР. Операция прошла без применения силы.

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«На территории завода военнослужащий ВС РФ с позывным „Босяк“ провел беседу с пленным ВСУ, сказав, что лучше будет сдаться. Отпустил его, чтобы тот пошел и объяснил все своим. Наш боец выдвинулся следом, зашел на второй этаж, вокруг него стоял 13 вооруженных солдат противника. В одиночку убедил, что им будет проще сложить оружие», — процитировало командира штурмовой роты штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии южной группировки войск ВС РФ РИА Новости.

Позже, при выводе пленных, российский военнослужащий попал под артобстрел. Он получил ранение, после которых скончался.

Как сообщало URA.RU, украинский военнопленный признался в убийстве мирного жителя в городе Курахово. Он рассказал, что инцидент произошел из-за перепалки при разборе еды. Ранее появились первые кадры из освобожденного Курахово. После месяца активных боев город остался практически неповрежденным.

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Российский военный уговорил сдаться группу из 13 украинских военнослужащих в Курахово в ДНР. Операция прошла без применения силы. «На территории завода военнослужащий ВС РФ с позывным „Босяк“ провел беседу с пленным ВСУ, сказав, что лучше будет сдаться. Отпустил его, чтобы тот пошел и объяснил все своим. Наш боец выдвинулся следом, зашел на второй этаж, вокруг него стоял 13 вооруженных солдат противника. В одиночку убедил, что им будет проще сложить оружие», — процитировало командира штурмовой роты штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии южной группировки войск ВС РФ РИА Новости. Позже, при выводе пленных, российский военнослужащий попал под артобстрел. Он получил ранение, после которых скончался. Как сообщало URA.RU, украинский военнопленный признался в убийстве мирного жителя в городе Курахово. Он рассказал, что инцидент произошел из-за перепалки при разборе еды. Ранее появились первые кадры из освобожденного Курахово. После месяца активных боев город остался практически неповрежденным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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