Российский боец заставил сдаться 13 солдат ВСУ

19 января 2025 в 01:31 Размер текста - 17 +

Боец ВС РФ взял в плен украинских военных Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военный уговорил сдаться группу из 13 украинских военнослужащих в Курахово в ДНР. Операция прошла без применения силы. Новость по теме Пушилин лично приехал в освобожденное Курахово. Видео «На территории завода военнослужащий ВС РФ с позывным „Босяк“ провел беседу с пленным ВСУ, сказав, что лучше будет сдаться. Отпустил его, чтобы тот пошел и объяснил все своим. Наш боец выдвинулся следом, зашел на второй этаж, вокруг него стоял 13 вооруженных солдат противника. В одиночку убедил, что им будет проще сложить оружие», — процитировало командира штурмовой роты штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии южной группировки войск ВС РФ РИА Новости. Позже, при выводе пленных, российский военнослужащий попал под артобстрел. Он получил ранение, после которых скончался. Как сообщало URA.RU, украинский военнопленный признался в убийстве мирного жителя в городе Курахово. Он рассказал, что инцидент произошел из-за перепалки при разборе еды. Ранее появились первые кадры из освобожденного Курахово. После месяца активных боев город остался практически неповрежденным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский военный уговорил сдаться группу из 13 украинских военнослужащих в Курахово в ДНР. Операция прошла без применения силы. «На территории завода военнослужащий ВС РФ с позывным „Босяк“ провел беседу с пленным ВСУ, сказав, что лучше будет сдаться. Отпустил его, чтобы тот пошел и объяснил все своим. Наш боец выдвинулся следом, зашел на второй этаж, вокруг него стоял 13 вооруженных солдат противника. В одиночку убедил, что им будет проще сложить оружие», — процитировало командира штурмовой роты штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии южной группировки войск ВС РФ РИА Новости. Позже, при выводе пленных, российский военнослужащий попал под артобстрел. Он получил ранение, после которых скончался. Как сообщало URA.RU, украинский военнопленный признался в убийстве мирного жителя в городе Курахово. Он рассказал, что инцидент произошел из-за перепалки при разборе еды. Ранее появились первые кадры из освобожденного Курахово. После месяца активных боев город остался практически неповрежденным.