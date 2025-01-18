Глава ДНР Денис Пушилин лично приехал в Курахово, которое было освобождено ВС России на прошлой неделе. Чиновник пообещал показать, «что осталось от города».
«Наше Курахово, освобожденное. Героическая пятая бригада им. Александра Захарченко, двигается дальше. А у нас есть возможность посмотреть, что осталось от Курахово. Мы никуда не деваемся мирной целесообразности. Даже несмотря на разрушения, опасность, не вся территория освобождена еще. Двигаемся дальше», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. На кадрах он стоит в военном обмундировании.
ВС РФ полностью освободили город Курахово 6 января. Город является важным логистическим объектом. Военный корреспондент RT Мурад Газдиев одним из первых посетил Курахово и показал, как выглядит город после месяца боев с ВСУ.
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