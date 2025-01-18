Пушилин лично приехал в освобожденное Курахово. Видео

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Денис Пушилин пообещал показать, как выглядит город
Денис Пушилин пообещал показать, как выглядит город Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава ДНР Денис Пушилин лично приехал в Курахово, которое было освобождено ВС России на прошлой неделе. Чиновник пообещал показать, «что осталось от города».

«Наше Курахово, освобожденное. Героическая пятая бригада им. Александра Захарченко, двигается дальше. А у нас есть возможность посмотреть, что осталось от Курахово. Мы никуда не деваемся мирной целесообразности. Даже несмотря на разрушения, опасность, не вся территория освобождена еще. Двигаемся дальше», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. На кадрах он стоит в военном обмундировании.

ВС РФ полностью освободили город Курахово 6 января. Город является важным логистическим объектом. Военный корреспондент RT Мурад Газдиев одним из первых посетил Курахово и показал, как выглядит город после месяца боев с ВСУ.

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Глава ДНР Денис Пушилин лично приехал в Курахово, которое было освобождено ВС России на прошлой неделе. Чиновник пообещал показать, «что осталось от города». «Наше Курахово, освобожденное. Героическая пятая бригада им. Александра Захарченко, двигается дальше. А у нас есть возможность посмотреть, что осталось от Курахово. Мы никуда не деваемся мирной целесообразности. Даже несмотря на разрушения, опасность, не вся территория освобождена еще. Двигаемся дальше», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. На кадрах он стоит в военном обмундировании. ВС РФ полностью освободили город Курахово 6 января. Город является важным логистическим объектом. Военный корреспондент RT Мурад Газдиев одним из первых посетил Курахово и показал, как выглядит город после месяца боев с ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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