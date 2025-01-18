Команда Трампа планирует свержение союзника России

Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа стремится к смене режима в Венесуэле, где Николас Мадуро обвиняется в фальсификации выборов и угрозах в адрес Пуэрто-Рико. Команда Трампа надеется, что Мадуро последует примеру Башара Асада, но подчеркивает, что это не обязательно означает военные действия. Об это сообщает издание Axios.
«Мы были бы совсем не против. Если бы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве», — сказал Axios советник Трампа, участвующий в дискуссиях по внешней политике. Смена режима не обязательно означает военные действия, говорят советники.
Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию Дональда Трампа, но каждый раз получал отказ. Бэррон Трамп, сын нового американского лидера, сообщил об этом в своем Instagram (Принадлежит компании Meta, запрещена в РФ), отметив, что Зеленский теперь ведет себя так, будто сам решил не ехать. Трамп-младший назвал Зеленского чудаком.
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