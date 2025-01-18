Зеленский умолял о приглашении на инаугурацию Трампа

Глава Украины Владимир Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. И все три раза ему отказали, сообщает сын лидера США Бэррон Трамп.
«Самое смешное, что он трижды неофициально просил о приглашении, и каждый раз получал отказ. Теперь он ведет себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?», — написал Трамп-младший на странице на своей странице в соцсети Instagram (Принадлежит компании Meta, запрещена в РФ).
Ранее Трамп обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа. Но за месяц до инаугурации стало известно, что избранный президент отказался от своих слов. Теперь Трамп называет новые сроки, которые ему нужны: около полугода. В Кремле же готовы на переговоры с новым президентом США, когда он вступит в должность.
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