18 января 2025

Челябинцам назвали профессию, с которой можно зарабатывать 220 тысяч в месяц

Челябинские управляющие филиалами банков зарабатывают от 150 до 220 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцам назвали уровень зарплат в банковском секторе Фото:

В Челябинске управляющий дополнительным офисом банка может зарабатывать до 220 тысяч рублей в месяц. Такой уровень дохода гарантируют тем, кто открывал представительство финансовой организации с нуля и имеет собственную клиентскую базу. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

«Зарплата от 150 до 220 тыс рублей. Преимуществом будет дополнительное образование в сфере продаж и опыт создания дополнительного офиса кредитной организации с нуля. Стаж работы управляющим при этом должен быть не менее трех лет», — сообщается в исследовании.

По данным сервиса, начинающие специалисты с базовыми навыками и финансово-экономическим образованием могут рассчитывать на зарплату от 70 до 85 тысяч рублей. Управляющие со знанием региональной специфики бизнеса, а также опытом привлечения клиентов и ведения переговоров от года зарабатывают от 85 до 105 тысяч рублей.

Как сообщало URA.RU ранее, по данным Челябинскстата, самая большая начисленная зарплата в регионе — у фармацевтов и ученых, которые обогнали по доходам финансистов и страховщиков. Такая информация содержится в отчете о социально-экономическом положении Челябинской области.

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В Челябинске управляющий дополнительным офисом банка может зарабатывать до 220 тысяч рублей в месяц. Такой уровень дохода гарантируют тем, кто открывал представительство финансовой организации с нуля и имеет собственную клиентскую базу. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. «Зарплата от 150 до 220 тыс рублей. Преимуществом будет дополнительное образование в сфере продаж и опыт создания дополнительного офиса кредитной организации с нуля. Стаж работы управляющим при этом должен быть не менее трех лет», — сообщается в исследовании. По данным сервиса, начинающие специалисты с базовыми навыками и финансово-экономическим образованием могут рассчитывать на зарплату от 70 до 85 тысяч рублей. Управляющие со знанием региональной специфики бизнеса, а также опытом привлечения клиентов и ведения переговоров от года зарабатывают от 85 до 105 тысяч рублей. Как сообщало URA.RU ранее, по данным Челябинскстата, самая большая начисленная зарплата в регионе — у фармацевтов и ученых, которые обогнали по доходам финансистов и страховщиков. Такая информация содержится в отчете о социально-экономическом положении Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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