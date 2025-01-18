Челябинцам назвали профессию, с которой можно зарабатывать 220 тысяч в месяц

Челябинские управляющие филиалами банков зарабатывают от 150 до 220 тысяч рублей

19 января 2025 в 04:17 Размер текста - 17 +

Челябинцам назвали уровень зарплат в банковском секторе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске управляющий дополнительным офисом банка может зарабатывать до 220 тысяч рублей в месяц. Такой уровень дохода гарантируют тем, кто открывал представительство финансовой организации с нуля и имеет собственную клиентскую базу. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. «Зарплата от 150 до 220 тыс рублей. Преимуществом будет дополнительное образование в сфере продаж и опыт создания дополнительного офиса кредитной организации с нуля. Стаж работы управляющим при этом должен быть не менее трех лет», — сообщается в исследовании. По данным сервиса, начинающие специалисты с базовыми навыками и финансово-экономическим образованием могут рассчитывать на зарплату от 70 до 85 тысяч рублей. Управляющие со знанием региональной специфики бизнеса, а также опытом привлечения клиентов и ведения переговоров от года зарабатывают от 85 до 105 тысяч рублей. Как сообщало URA.RU ранее, по данным Челябинскстата, самая большая начисленная зарплата в регионе — у фармацевтов и ученых, которые обогнали по доходам финансистов и страховщиков. Такая информация содержится в отчете о социально-экономическом положении Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске управляющий дополнительным офисом банка может зарабатывать до 220 тысяч рублей в месяц. Такой уровень дохода гарантируют тем, кто открывал представительство финансовой организации с нуля и имеет собственную клиентскую базу. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. «Зарплата от 150 до 220 тыс рублей. Преимуществом будет дополнительное образование в сфере продаж и опыт создания дополнительного офиса кредитной организации с нуля. Стаж работы управляющим при этом должен быть не менее трех лет», — сообщается в исследовании. По данным сервиса, начинающие специалисты с базовыми навыками и финансово-экономическим образованием могут рассчитывать на зарплату от 70 до 85 тысяч рублей. Управляющие со знанием региональной специфики бизнеса, а также опытом привлечения клиентов и ведения переговоров от года зарабатывают от 85 до 105 тысяч рублей. Как сообщало URA.RU ранее, по данным Челябинскстата, самая большая начисленная зарплата в регионе — у фармацевтов и ученых, которые обогнали по доходам финансистов и страховщиков. Такая информация содержится в отчете о социально-экономическом положении Челябинской области.