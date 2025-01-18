18 января 2025

WSJ: Трамп захотел поехать в Китай в ближайшие три месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, трамп дональд, stock
Трамп намерен отправиться в Китай Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность посещения Китая в течение первых ста дней своего президентства. Такой шаг может быть направлен на укрепление двусторонних отношений. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

«Трамп выражал интерес к поездке в Китай в свои первые 100 дней у власти. При этом переходная команда Трампа не ответила на просьбу о комментарии», — говорится в публикации.

По сведениям издания, поездка может быть продиктована стремлением Трампа укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, особенно после того как дипломатические связи между Вашингтоном и Пекином обострились во время президентства Джо Байдена. Однако окончательное решение о визите пока что не принято.

Как сообщало URA.RU, ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Руководители двух стран обсудили кризис на Украине и арабо-израильский конфликт. В рамках переговоров они также затронули вопросы, касающиеся торговли и ситуации вокруг приложения TikTok, который могут заблокировать в США.

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Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность посещения Китая в течение первых ста дней своего президентства. Такой шаг может быть направлен на укрепление двусторонних отношений. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal. «Трамп выражал интерес к поездке в Китай в свои первые 100 дней у власти. При этом переходная команда Трампа не ответила на просьбу о комментарии», — говорится в публикации. По сведениям издания, поездка может быть продиктована стремлением Трампа укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, особенно после того как дипломатические связи между Вашингтоном и Пекином обострились во время президентства Джо Байдена. Однако окончательное решение о визите пока что не принято. Как сообщало URA.RU, ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Руководители двух стран обсудили кризис на Украине и арабо-израильский конфликт. В рамках переговоров они также затронули вопросы, касающиеся торговли и ситуации вокруг приложения TikTok, который могут заблокировать в США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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