WSJ: Трамп захотел поехать в Китай в ближайшие три месяца

19 января 2025 в 04:30 Размер текста - 17 +

Трамп намерен отправиться в Китай Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность посещения Китая в течение первых ста дней своего президентства. Такой шаг может быть направлен на укрепление двусторонних отношений. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal. «Трамп выражал интерес к поездке в Китай в свои первые 100 дней у власти. При этом переходная команда Трампа не ответила на просьбу о комментарии», — говорится в публикации. По сведениям издания, поездка может быть продиктована стремлением Трампа укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, особенно после того как дипломатические связи между Вашингтоном и Пекином обострились во время президентства Джо Байдена. Однако окончательное решение о визите пока что не принято. Как сообщало URA.RU, ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Руководители двух стран обсудили кризис на Украине и арабо-израильский конфликт. В рамках переговоров они также затронули вопросы, касающиеся торговли и ситуации вокруг приложения TikTok, который могут заблокировать в США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность посещения Китая в течение первых ста дней своего президентства. Такой шаг может быть направлен на укрепление двусторонних отношений. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal. «Трамп выражал интерес к поездке в Китай в свои первые 100 дней у власти. При этом переходная команда Трампа не ответила на просьбу о комментарии», — говорится в публикации. По сведениям издания, поездка может быть продиктована стремлением Трампа укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, особенно после того как дипломатические связи между Вашингтоном и Пекином обострились во время президентства Джо Байдена. Однако окончательное решение о визите пока что не принято. Как сообщало URA.RU, ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Руководители двух стран обсудили кризис на Украине и арабо-израильский конфликт. В рамках переговоров они также затронули вопросы, касающиеся торговли и ситуации вокруг приложения TikTok, который могут заблокировать в США.