Депутат Гренландии Фенкер заявил, что Дания не имеет права на остров

Депутат Гренландии Куно Фенкер поддержал заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Дания не имеет юридических прав на Гренландию. Фенкер утверждает, что страна колонизировала Гренландию без проведения референдума, что делает ее права на остров незаконными. По его мнению, это дает Гренландии право на самоопределение.
«Дания колонизировала нас и включила в свой состав без проведения референдума для гренландцев. Таким образом, Дания де-факто не имеет законных прав на Гренландию. Вот почему я согласен с Дональдом Трампом. На мой взгляд, у них (у Дании — ред.) их (законных прав на Гренландию — ред.) нет. Таким образом, у нас есть право на самоопределение», — заявил в интервью РИА Новости депутат. Ранее депутат парламента Гренландии Пеле Броберг заявил, что заявления Трампа о покупке Гренландии не шокируют местных жителей, так как остров уже был аннексирован Данией в 1953 году.
Гренландия, будучи колонией Дании до 1953 года, получила автономию в 2009 году, что позволило ей самостоятельно управлять внутренней политикой. В 2019 году СМИ сообщили о том, что Трамп рассматривал возможность покупки Гренландии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Дании паникуют из-за заявлений Дональда Трампа о желании аннексировать Гренландию, что привело к большему уважению со стороны Копенгагена к острову. Гренландский депутат Куно Фенкер подчеркнул, что остров готов к сотрудничеству с Данией, но стремится к равноправному партнерству без ущемления своих интересов.
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