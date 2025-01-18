18 января 2025

Генпрокуратура подала иск против Петербургского нефтяного терминала

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным 2023 года, АО владели несколько зарегистрированных на Кипре компаний
По данным 2023 года, АО владели несколько зарегистрированных на Кипре компаний Фото:

Генпрокуратура направила иск к АО «Петербургский нефтяной терминал». Эти сведения содержатся в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Суть иска Генпрокуратуры к нефтяникам не раскрывается. Среди прочих ответчиками по делу выступают Tujunga Enterprises Limited, Almont Holdings Limited и „Новомор Лимитед“», — указано в судебных материалах.

В последние годы надзорное ведомство не раз обращалось в суд с исками об изъятии частных компаний в пользу государства из-за нарушений прав приватизации, коррупции акционеров и по другим причинам. URA.RU осенью прошлого года уже рассказывало о фирмах, которые хотят национализировать.

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Генпрокуратура направила иск к АО «Петербургский нефтяной терминал». Эти сведения содержатся в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Суть иска Генпрокуратуры к нефтяникам не раскрывается. Среди прочих ответчиками по делу выступают Tujunga Enterprises Limited, Almont Holdings Limited и „Новомор Лимитед“», — указано в судебных материалах. В последние годы надзорное ведомство не раз обращалось в суд с исками об изъятии частных компаний в пользу государства из-за нарушений прав приватизации, коррупции акционеров и по другим причинам. URA.RU осенью прошлого года уже рассказывало о фирмах, которые хотят национализировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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