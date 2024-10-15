Какие частные компании в России хотят национализировать

Арбитражный суд Свердловской области 7 февраля 2024 года одобрил требование Генеральной прокуратуры РФ о наложении ареста на акции трех крупных заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Сумма по иску о взыскании неосновательного обогащения с экс-владельцев заводов составила более 100 миллиардов рублей. Какие еще частные компании и по каким причинам требуют изъять в пользу государства — в материале URA.RU.
Автодилер «Рольф»
15 января 2024 года Московский суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение иска Генпрокуратуры, направленного на национализацию акций группы «Рольф», сообщает РБК. Заявление прокуратуры основывается на том, что активы были приобретены с нарушением антикоррупционного законодательства. Это решение последовало после того, как президент России Владимир Путин в декабре 2023 года передал управление компанией в руки Росимущества, мотивируя это экономической целесообразностью.
2 сентября 2024 года стало известно о новом владельце компании — Умаре Кремлеве, главе Международной ассоциации бокса. Предполагается, что новое руководство сосредоточится на сохранении корпоративной культуры и расширении деятельности компании.
«Макфа»
28 марта Генпрокуратура подала иск о национализации акций крупнейшего производителя макаронных изделий — АО «Макфа». Иск был обоснован нарушением антикоррупционных законов бенефициарами компании, которые занимали государственные должности. Суд удовлетворил требования прокуратуры 8 мая, однако адвокат компании заявил о намерении обжаловать это решение.
Сахалинские и приморские рыбопромышленные компании
В конце марта Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск на сумму 358 миллиардов рублей против рыбопромышленника Олега Кана и его семьи. Иск был связан с незаконной продажей рыбных ресурсов за рубеж и последующим переводом прибыли на иностранные счета. В результате государство получило контроль над восемью дальневосточными рыбопромышленными компаниями.
Водочные бренды «Московская» и «Столичная»
3 июля 2024 года Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации активов Юрия Шефлера, владельца водочных брендов «Московская» и «Столичная». В рамках этого дела были изъяты спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области и акции калининградской компании «СПИ-РВВК». Компании, подконтрольные Шефлеру, были признаны экстремистскими, что стало основанием для изъятия.
Конфискация активов Коломойского
Верховный суд Республики Адыгея 4 июля 2024 года подтвердил решение о конфискации активов украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который был включен в список террористов и экстремистов. Среди конфискованных активов оказались компании «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг–Юг», а также недвижимость и земельные участки в разных регионах России. Генпрокуратура указала на причастность Коломойского к экстремистской деятельности и финансированию украинской армии.
Ивановский завод тяжелого станкостроения
Генпрокуратура 19 февраля потребовала вернуть в собственность государства Ивановский завод тяжелого станкостроения (ИЗТС), посчитав его приватизацию в 1990-х годах незаконной. Замгенпрокурора России Игорь Ткачев обратился в Арбитражный суд с иском о возврате акций завода. Суд Ивановской области 28 марта удовлетворил требования Генпрокуратуры, признав, что действия по распоряжению государственным предприятием были совершены с превышением полномочий.
Заводы группы ЧЭМК
Арбитражный суд Свердловской области 7 февраля 2024 года одобрил требование Генеральной прокуратуры России о наложении ареста на акции трех крупных заводов, входящих в состав промышленной группы ЧЭМК. Это решение затронуло АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Все эти предприятия были изъяты из собственности АО «Компания Эталон» и переданы государству. Сумма по иску о взыскании неосновательного обогащения с экс-владельцев ЧЭМК составила 105 миллиардов рублей.
В начале марта 2024 года стало известно, что правительство России рассматривает вопрос о передаче активов ЧЭМК государственной корпорации «Ростех». Обсуждается возможность выбора инвестора-партнера, который бы взял на себя управление этими активами, при этом государство сохранит за собой блокирующий пакет акций.
«Сибэко»
Генпрокуратура 17 августа 2023 года подала против бизнесмена Андрея Мельниченко иск, связанный с его владением компанией «Сибэко». Претензии касались приобретения энергетических активов, которые были куплены у структур экс-министра Михаила Абызова. В прокуратуре утверждали, что сделка содержала элементы коррупции и недобросовестного поведения.
«Метафракс Кемикалс»
Арбитражный суд Пермского края 8 сентября 2023 года признал незаконными результаты приватизации одного из крупнейших производителей формалина и метанола — компании «Метафракс Кемикалс». Генпрокуратура утверждала, что государство было незаконно выведено из числа владельцев завода. В 1993 году контроль над предприятием перешел к бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, а затем к американской компании Sorcy Investments Trust.
Цементные заводы немецкого миллиардера
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 8 августа 2023 года принял решение о наложении обеспечительных мер по иску Генеральной прокуратуры РФ. Иск касался акций ООО «ХайдельбергЦемент Рус», АО «Сырьевая компания», сланцевого цементного завода «Цесла» и ОАО «Гурово-Бетон». Основанием для иска послужило утверждение о возможности вывода активов из-под контроля России, что могло привести к остановке производственных циклов и созданию дефицита на рынке. Однако 13 сентября Генпрокуратура отозвала свой иск и дело было закрыто.
Акции производителя туалетной бумаги
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 15 мая 2023 года признал недействительными сделки по приобретению акций ОАО «Сясьского целлюлозно-бумажного комбината» компанией Nerya, связанной с бизнесменом Дмитрием Зайцевым. Суд постановил взыскать акции в пользу государства, подчеркивая стратегическое значение комбината.
Агрохолдинг чиновника полпредства
О решении Генпрокуратуры конфисковать активы Андрея Коровайко, основателя агрохолдинга «Покровский», стало известно восьмого августа 2023 года. Владельца обвинили в использовании служебного положения для завладения земельными участками в Ростовской области и Краснодарском крае. В 2021 году против Коровайко было возбуждено дело о вымогательстве, после чего он покинул Россию, но продолжал контролировать холдинг.
Дело о заводе оптики для «Арматы»
Генпрокуратура 5 августа 2023 года подала иск против компаний «СибМир» и «ИсНов», входящих в холдинг РАТМ Эдуарда Тарана. Эти компании владели 48,19% акций Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ), производящего оптическое оборудование для военной техники, включая танки «Армата». Причины подачи иска не были раскрыты.
Батлер и Пермский порт
Арбитражный суд Пермского края 24 июля 2023 года принял решение об аресте имущества ООО «Порт Пермь», которое было приватизировано в период с 2009 по 2013 год. Иск Генпрокуратуры был направлен против Чарльза Батлера, британского гражданина, признанного фактическим владельцем порта.
Порт в Калининграде
Центральный районный суд Калининграда 12 июля 2023 года удовлетворил иск Генпрокуратуры против депутата Госдумы Андрея Колесника и его родственников. Иск касался незаконного приобретения и скрытного владения акциями порта, что, по мнению прокуратуры, привело к неправомерному обогащению.
Бывший сенатор и ТГК-2
Генпрокуратура 28 июня 2023 года подала иск о конфискации акций ПАО «ТГК-2», принадлежащих бывшему сенатору Леониду Лебедеву. Прокуратура утверждала, что Лебедев контролировал компанию «Корес инвест», которая незаконно приобрела акции за счет доходов, полученных неправомерным путем.
Вице-премьер Коми и энергосбытовая компания
Савеловский районный суд Москвы 3 мая 2023 года изъял в пользу государства акции АО «Коми энергосбытовая компания», принадлежавшие бывшему вице-премьеру Коми Константину Ромаданову. Акции были получены им в виде взятки и оформлены на кипрскую компанию.
Заводы бывшего депутата
Ленинский районный суд Екатеринбурга 14 августа 2023 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к Малику Гайсину, бывшему депутату Госдумы, о взыскании в казну акций ОАО «Уралбиофарм» и банка «Вятич». Генпрокуратура обвинила Гайсина в нарушении антикоррупционного законодательства, указывая на покупку акций во время его депутатского мандата. Дополнительно в марте суд также взыскал в пользу государства имущество оборонного завода «Исеть», связанного с Гайсиным.
Приватизация производителя анилина
Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области 27 июля 2023 года с иском против бизнесмена Александра Соболевского, требуя вернуть государству 100% акций АО «Волжский оргсинтез». Прокуратура утверждала, что приватизация завода была проведена незаконно, а акции переданы, в том числе, резидентам иностранных государств, что якобы нарушило экономический суверенитет России. В конце августа суд удовлетворил иск, подчеркивая серьезность подхода к контролю за стратегически важными предприятиями.
Производитель борной кислоты
Генпрокуратура подала иск к компании «Фининвест» 2 августа 2023 года о возвращении в государственную собственность активов Дальнегорского ГОК, единственного в России производителя борной кислоты. Иск был мотивирован контролем над предприятием со стороны кипрской компании, что нарушало законодательство о стратегических инвестициях.
Верфь бизнес-омбудсмена
Арбитражный суд Санкт-Петербурга 20 марта 2023 года конфисковал активы АО «Коммерческий центр, транспорт и лес», принадлежавшие бизнес-омбудсмену Александру Абросимову. Прокуратура обвинила его в незаконном выводе активов из «Северной верфи».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.