Россиянам предложили альтернативу Google

Использование Gmail для сохранения конфиденциальных данных представляет собой значительный риск. В качестве альтернативы рекомендуется рассмотреть переход на разработанные в России альтернативные сервисы. Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«Количество российских пользователей, которые по-прежнему пользуются сервисами Google, тем же Gmail, планомерно падает, однако все еще велико. Более того, многие по-прежнему хранят там важные данные, несмотря на проблемы со входом и двухфакторной аутентификацией», — рассказал Немкин в разговоре с РИА Новости. По его словам, в качестве альтернативы можно рассмотреть использование отечественных аналогов, которые находятся в стадии активного развития.
Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии выразил мнение, что YouTube сам создал сложности для своей деятельности на территории России. По его словам, причиной этому послужили санкции от Google, которые привели к уменьшению финансирования российских компаний и сокращению поставок необходимой техники, что вызвало технические проблемы. Президент подчеркнул необходимость соблюдения YouTube российских законов и предотвращения мошенничества в интернете, передает 360.ru.
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