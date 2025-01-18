Почему в России хотят запретить вейпы и что делать курильщикам

В марте текущего года Государственная Дума Российской Федерации может приступить к рассмотрению законопроекта, направленного на запрет розничной продажи вейпов и жидкостей для них на территории России. Об этом сообщили в профильном комитете Госдумы по охране здоровья.
«Предложить Совету Госдумы включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы в период весенней сессии 2025 года (март)», — передают «Известия» содержание документа о решении комитета. В декабре 2024 года председатель ГД Вячеслав Володин передал документ на рассмотрение комитета.
Адвокат Шон Бетрозов выразил мнение, что законопроект о запрете вейпов главным образом направлен на защиту здоровья детей и подростков. В России зарегистрированы случаи, когда молодые люди поступали в больницы с серьезными осложнениями от вейпинга, такими как химические ожоги и поражения дыхательных путей.
При нагревании жидкости для вейпов, содержащей пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы и часто никотин, образуется аэрозоль, добавил кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. Он отметил, что существуют безопасные и научно подтвержденные методы борьбы с никотиновой зависимостью, такие как никотинозаместительная терапия (пластыри, жевательные резинки, таблетки) или профессиональная помощь врачей-наркологов. Эти методы эффективно помогают уменьшить зависимость без риска для здоровья и развития серьезных легочных заболеваний.
Ранее в опросе, проведенном Володиным и опубликованном в его telegram-канале, более 70% голосовавших выразили поддержку полному запрету на продажу вейпов и соответствующих жидкостей. В нем приняли участие свыше 265 тысяч человек.
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