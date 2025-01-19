Американцев предупредили о прекращении работы TikTok

Китайский сервис создания и просмотра коротких видео TikTok приостановил работу приложения в США с 19 января из-за вступающего в силу запрета. Пользователи начали получать уведомления об этом через приложение.
«Мы вынуждены с сожалением сообщить, что в связи с вступлением в силу закона США о запрете TikTok, начиная с 19 января, наше приложение будет временно недоступно», — говорится в сообщении. Скриншоты этих уведомлений также появились в соцсети X. В сообщении также сказано, что компания прилагает усилия для того, чтобы возобновить доступ к своим сервисам на территории США «в ближайшее время».
Американская администрация высказывала недовольство социальной сетью еще в 2020 году. Власти США подчеркивали, что китайская социальная сеть несет угрозу Соединенным Штатам. В Вашингтоне утверждали, что китайские власти и спецслужбы якобы могут получать сведения с помощью этой соцсети, а также распространять пропаганду.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по поводу TikTok в ближайшее время. Он отметил, что «скорее всего» предоставит TikTok 90-дневную отсрочку перед потенциальным запретом в США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.