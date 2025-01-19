Американцев предупредили о прекращении работы TikTok

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители США начали получать уведомления о прекращении работы TikTok в стране
Жители США начали получать уведомления о прекращении работы TikTok в стране Фото:

Китайский сервис создания и просмотра коротких видео TikTok приостановил работу приложения в США с 19 января из-за вступающего в силу запрета. Пользователи начали получать уведомления об этом через приложение.

 «Мы вынуждены с сожалением сообщить, что в связи с вступлением в силу закона США о запрете TikTok, начиная с 19 января, наше приложение будет временно недоступно», — говорится в сообщении. Скриншоты этих уведомлений также появились в соцсети X. В сообщении также сказано, что компания прилагает усилия для того, чтобы возобновить доступ к своим сервисам на территории США «в ближайшее время».

Американская администрация высказывала недовольство социальной сетью еще в 2020 году. Власти США подчеркивали, что китайская социальная сеть несет угрозу Соединенным Штатам. В Вашингтоне утверждали, что китайские власти и спецслужбы якобы могут получать сведения с помощью этой соцсети, а также распространять пропаганду.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по поводу TikTok в ближайшее время. Он отметил, что «скорее всего» предоставит TikTok 90-дневную отсрочку перед потенциальным запретом в США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китайский сервис создания и просмотра коротких видео TikTok приостановил работу приложения в США с 19 января из-за вступающего в силу запрета. Пользователи начали получать уведомления об этом через приложение.  «Мы вынуждены с сожалением сообщить, что в связи с вступлением в силу закона США о запрете TikTok, начиная с 19 января, наше приложение будет временно недоступно», — говорится в сообщении. Скриншоты этих уведомлений также появились в соцсети X. В сообщении также сказано, что компания прилагает усилия для того, чтобы возобновить доступ к своим сервисам на территории США «в ближайшее время». Американская администрация высказывала недовольство социальной сетью еще в 2020 году. Власти США подчеркивали, что китайская социальная сеть несет угрозу Соединенным Штатам. В Вашингтоне утверждали, что китайские власти и спецслужбы якобы могут получать сведения с помощью этой соцсети, а также распространять пропаганду. Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по поводу TikTok в ближайшее время. Он отметил, что «скорее всего» предоставит TikTok 90-дневную отсрочку перед потенциальным запретом в США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...