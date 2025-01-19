В США перестал работать TikTok

Видеосервис TikTok перестал работать в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщило агентство NBC News.
«В субботу пользователи не смогли получить доступ к TikTok. Вместо этого они увидели на своих экранах всплывающее сообщение о том, что „принят закон о запрете TikTok“», — пишет NBC News.
Пользователи массово жалуются на прекращение работы видеосервиса. По их словам, при запуске приложения, на экранах появляется надпись: «В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что вы какое-то время не сможете пользоваться приложением. К счастью, президент [Дональд] Трамп выразил готовность работать с нами над решением, которое позволит вернуть TikTok после вступления президента в должность».
Разработчики просят пользователей проверять работу приложения и следить за обновлениями. По оценкам сервиса, TikTok используют 170 жителей США.
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