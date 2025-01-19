В США перестал работать TikTok

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Видеосервис TikTok стал недоступен пользователям из США
Видеосервис TikTok стал недоступен пользователям из США Фото:

Видеосервис TikTok перестал работать в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщило агентство NBC News.

«В субботу пользователи не смогли получить доступ к TikTok. Вместо этого они увидели на своих экранах всплывающее сообщение о том, что „принят закон о запрете TikTok“», — пишет NBC News. 

Пользователи массово жалуются на прекращение работы видеосервиса. По их словам, при запуске приложения, на экранах появляется надпись: «В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что вы какое-то время не сможете пользоваться приложением. К счастью, президент [Дональд] Трамп выразил готовность работать с нами над решением, которое позволит вернуть TikTok после вступления президента в должность».

Разработчики просят пользователей проверять работу приложения и следить за обновлениями. По оценкам сервиса, TikTok используют 170 жителей США. 

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Видеосервис TikTok перестал работать в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщило агентство NBC News. «В субботу пользователи не смогли получить доступ к TikTok. Вместо этого они увидели на своих экранах всплывающее сообщение о том, что „принят закон о запрете TikTok“», — пишет NBC News.  Пользователи массово жалуются на прекращение работы видеосервиса. По их словам, при запуске приложения, на экранах появляется надпись: «В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что вы какое-то время не сможете пользоваться приложением. К счастью, президент [Дональд] Трамп выразил готовность работать с нами над решением, которое позволит вернуть TikTok после вступления президента в должность». Разработчики просят пользователей проверять работу приложения и следить за обновлениями. По оценкам сервиса, TikTok используют 170 жителей США. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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