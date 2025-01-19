Развязать войну и сделать Балтику «морем НАТО»: эксперт раскрыл планы Альянса после инаугурации Трампа

Соколов: НАТО хочет развязать войну и установить контроль над Балтикой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп не планирует устанавливать мир на Украине
Трамп не планирует устанавливать мир на Украине Фото:

Североатлантический альянс (НАТО) намерен начать третью мировую войну и установить полный контроль над судоходством в Балтийском море после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Однако достижения мира на Украине речи не идет. Об этом заявил эксперт по геополитике, члена-корреспондента Российской академии естественных наук (РАЕН) Константин Соколов.

«Нынешние предложения Трампа достичь мира на Украине — блеф. На самом деле это сейчас невозможно. Если Америка пойдет его путем [путем Трампа], она останется даже без ближайших союзников», — рассказал Соколов изданию «Деловой Петербург». Он отметил, что последние попытки альянса установить полный контроль над морскими путями в Балтийском море трудно интерпретировать иначе, как стремление развязать третью мировую войну.

После проведения саммита стран НАТО в Балтийском регионе в Хельсинки, генеральный секретарь альянса Марк Рютте объявил о запуске миссии под названием Baltic Sentry. Эта миссия направлена на обеспечение безопасности Балтийского моря. Основная задача операции заключается в предотвращении любых попыток повредить критически важную подводную инфраструктуру.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Североатлантический альянс (НАТО) намерен начать третью мировую войну и установить полный контроль над судоходством в Балтийском море после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Однако достижения мира на Украине речи не идет. Об этом заявил эксперт по геополитике, члена-корреспондента Российской академии естественных наук (РАЕН) Константин Соколов. «Нынешние предложения Трампа достичь мира на Украине — блеф. На самом деле это сейчас невозможно. Если Америка пойдет его путем [путем Трампа], она останется даже без ближайших союзников», — рассказал Соколов изданию «Деловой Петербург». Он отметил, что последние попытки альянса установить полный контроль над морскими путями в Балтийском море трудно интерпретировать иначе, как стремление развязать третью мировую войну. После проведения саммита стран НАТО в Балтийском регионе в Хельсинки, генеральный секретарь альянса Марк Рютте объявил о запуске миссии под названием Baltic Sentry. Эта миссия направлена на обеспечение безопасности Балтийского моря. Основная задача операции заключается в предотвращении любых попыток повредить критически важную подводную инфраструктуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...