Североатлантический альянс (НАТО) намерен начать третью мировую войну и установить полный контроль над судоходством в Балтийском море после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Однако достижения мира на Украине речи не идет. Об этом заявил эксперт по геополитике, члена-корреспондента Российской академии естественных наук (РАЕН) Константин Соколов.
«Нынешние предложения Трампа достичь мира на Украине — блеф. На самом деле это сейчас невозможно. Если Америка пойдет его путем [путем Трампа], она останется даже без ближайших союзников», — рассказал Соколов изданию «Деловой Петербург». Он отметил, что последние попытки альянса установить полный контроль над морскими путями в Балтийском море трудно интерпретировать иначе, как стремление развязать третью мировую войну.
После проведения саммита стран НАТО в Балтийском регионе в Хельсинки, генеральный секретарь альянса Марк Рютте объявил о запуске миссии под названием Baltic Sentry. Эта миссия направлена на обеспечение безопасности Балтийского моря. Основная задача операции заключается в предотвращении любых попыток повредить критически важную подводную инфраструктуру.
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