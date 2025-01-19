Какие планы у Трампа на Европу

Команда избранного президента США Дональда Трампа намерена изменить ситуацию в Европе, превратив ее в сырьевой придаток. Об этом сообщила обозреватель агентства News Front Юлия Витязева.
«Серый кардинал Трампа, в частности, Илон Маск, уже заявил, что будет не только Америку делать великой, но и Европу. Для Европы это безумно тревожный сигнал, потому что ее хотят превратить в сырьевой придаток», — заявила Витязева в интервью радио Sputnik. Она также посоветовала европейским странам, которые обеспокоены возможным «вторжением России», взглянуть на свои внутренние проблемы и не упускать из виду настоящие угрозы, исходящие от США.
Ранее Илон Маск призвал вернуть Европе ее величие для изменения политической ситуации. Отмечается, что американский предприниматель, который вскоре займет должность в администрации Трампа, активно выступает за смену власти в европейских странах. Недавно он также призвал Европу преодолеть пессимизм ради своего выживания. Маск отметил, что многие европейцы теряют надежду на будущее, что может угрожать континенту, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.