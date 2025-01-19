Невестка Василия Ливанова прокомментировала информацию о резком ухудшении здоровья актера

Невестка народного артиста РСФСР Василия Ливанова Екатерина в разговоре с URA.RU рассказала о том, что происходит со здоровьем артиста. Состояние народного любимца в последние годы заметно пошатнулось.
«Что касается сегодняшней информации о том, что случилось с Василием Борисовичем, я узнала из телеграма. На связи с ним постоянно моя дочь Ева, но она пока уехала на выходные, ничего не могу сказать», — пояснила Екатерина Ливанова.
Она отметила, что последнее время Василий Ливанов лечится дома, а не в больницах, как об этом периодически пишут СМИ. Конечно, возраст берет свое, но при это в 89 лет исполнитель роли Шерлока Холмса «держится бодрячком». «Как мне муж говорил: „Папа еще всех нас переживет“», — заметила в разговоре Екатерина.
Невестка актера рассказала, что у актера анемия, ему постоянно ставят капельницы, а также есть проблемы с давлением. Проблемы со здоровьем начались не сегодня. Еще два года назад когда была свадьба внучки Евы актер, к сожалению, не смог присутствовать на торжестве.
Василий Борисович получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». За эту роль в 2006 году был награжден почетным членством ордена Британской империи.
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