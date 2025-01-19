Эксперт Степанов: западные специалисты могли быть уничтожены ударом по КБ «Луч»

В результате удара российских военных по конструкторскому бюро «Луч» в Киеве, возможно, были уничтожены западные специалисты. Об этом сообщил военный эксперт Александр Степанов. По его словам, эти специалисты могли заниматься производством и обслуживанием западных вооружений, включая реактивную систему залпового огня HIMARS.
«С высокой долей вероятности, помимо уничтожения самой техники, оборудования, которое предназначено для сервисного обеспечения, был уничтожен личный технический состав — те специалисты, которые, вполне возможно, были командированы на территории Украины по каналам американского военно-промышленного комплекса», — сказал Степанов. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что вполне вероятно это могли быть сотрудники Lockheed Martin, которая обеспечивает поставки дорогостоящего оборудования западного производства на Украину.
Кроме того, эксперт добавил, что конструкторское бюро «Луч» является важным элементом в структуре военно-промышленного комплекса Украины. Оно выполняет функции технического обслуживания и оперативной поддержки реактивных систем залпового огня HIMARS.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ответ на обстрелы гражданской инфраструктуры в Белгородской области ВС РФ нанесли групповой удар высокоточными ракетами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, включая КБ «Луч», которое занимается проектированием ракет «Нептун» и снарядов для «Ольха». Все назначенные цели были поражены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.