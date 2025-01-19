Галкину* предложили продать свой замок ради участников СВО

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Галкин* может лишиться своего особняка в Подмосковье
Галкин* может лишиться своего особняка в Подмосковье Фото:

Имущество российского шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), включая его замок в Подмосковье, нужно арестовать, продать и на вырученные деньги приобрести жилье для участников СВО. С такой идеей выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Вот, пожалуйста, забрать у Галкина дом, продать его и на эти деньги купить 20 или 30 квартир для участников СВО. Я думаю, будет польза», — заявил Бородин в интервью aif.ru.

Он потребовал арестовать имущество в целом всех иноагентов. По его словам, это необходимо, поскольку они получают иностранное финансирование и поддерживают связи с западными фондами. Бородин называл их предателями Родины и граждан.

Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин были одними из первых, кто покинул Россию с начала спецоперации. В сентябре 2023 года Пугачева забрала документы детей из московской школы и объявила о продаже своего замка в селе Грязь за почти миллиард рублей, однако продать его не удалось. Пара обосновалась в Израиле, но после обострения ближневосточного конфликта покинула и эту страну.

*Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом

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Имущество российского шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), включая его замок в Подмосковье, нужно арестовать, продать и на вырученные деньги приобрести жилье для участников СВО. С такой идеей выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. «Вот, пожалуйста, забрать у Галкина дом, продать его и на эти деньги купить 20 или 30 квартир для участников СВО. Я думаю, будет польза», — заявил Бородин в интервью aif.ru. Он потребовал арестовать имущество в целом всех иноагентов. По его словам, это необходимо, поскольку они получают иностранное финансирование и поддерживают связи с западными фондами. Бородин называл их предателями Родины и граждан. Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин были одними из первых, кто покинул Россию с начала спецоперации. В сентябре 2023 года Пугачева забрала документы детей из московской школы и объявила о продаже своего замка в селе Грязь за почти миллиард рублей, однако продать его не удалось. Пара обосновалась в Израиле, но после обострения ближневосточного конфликта покинула и эту страну. *Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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