Галкину* предложили продать свой замок ради участников СВО

Имущество российского шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), включая его замок в Подмосковье, нужно арестовать, продать и на вырученные деньги приобрести жилье для участников СВО. С такой идеей выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
«Вот, пожалуйста, забрать у Галкина дом, продать его и на эти деньги купить 20 или 30 квартир для участников СВО. Я думаю, будет польза», — заявил Бородин в интервью aif.ru.
Он потребовал арестовать имущество в целом всех иноагентов. По его словам, это необходимо, поскольку они получают иностранное финансирование и поддерживают связи с западными фондами. Бородин называл их предателями Родины и граждан.
Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин были одними из первых, кто покинул Россию с начала спецоперации. В сентябре 2023 года Пугачева забрала документы детей из московской школы и объявила о продаже своего замка в селе Грязь за почти миллиард рублей, однако продать его не удалось. Пара обосновалась в Израиле, но после обострения ближневосточного конфликта покинула и эту страну.
*Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом
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