Путин вручил президенту Ирана золотой подарок, символизирующий Россию

Президент РФ Владимир Путин подарил галве Ирана Масуду Пезешкиану золотой самовар в память о России. Это вручение произошло во время неофициальной части после совместной пресс-конференции глав государств.
«Господин президент, это на память о России, о вашем посещении <...> Традиционное наше изделие — самовар», — сказал Владимир Путин главе Ирана, его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Пезешкиан поблагодарил российского президента и отметил, что в Иране тоже говорят «самовар». Также иранского главу провели с экскурсией по Кремлю и, в частности, по Андреевскому залу, где установлен трон с мантией над ним — наследие персидских традиций.
Пезешкиан прибыл в Кремль 17 января на переговоры с Путиным. Во время этой встречи президент Ирана выразил радость от сотрудничества Москвы и Тегерана. Он отметил, что подписание договора о стратегическом партнерстве двух стран даст новый импульс двусторонним отношениям, особенно в сфере строительства атомных электростанций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.