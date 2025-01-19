Путин вручил президенту Ирана золотой подарок, символизирующий Россию

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Путин вручил Пезешкиану самовар в память о его визите в Кремль
Путин вручил Пезешкиану самовар в память о его визите в Кремль Фото:

Президент РФ Владимир Путин подарил галве Ирана Масуду Пезешкиану золотой самовар в память о России. Это вручение произошло во время неофициальной части после совместной пресс-конференции глав государств.

«Господин президент, это на память о России, о вашем посещении <...> Традиционное наше изделие — самовар», — сказал Владимир Путин главе Ирана, его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Пезешкиан поблагодарил российского президента и отметил, что в Иране тоже говорят «самовар». Также иранского главу провели с экскурсией по Кремлю и, в частности, по Андреевскому залу, где установлен трон с мантией над ним — наследие персидских традиций.

Пезешкиан прибыл в Кремль 17 января на переговоры с Путиным. Во время этой встречи президент Ирана выразил радость от сотрудничества Москвы и Тегерана. Он отметил, что подписание договора о стратегическом партнерстве двух стран даст новый импульс двусторонним отношениям, особенно в сфере строительства атомных электростанций.

Пезешкиан отметил, что в Иране тоже говорят «самовар»
Пезешкиан отметил, что в Иране тоже говорят «самовар»
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Президент РФ Владимир Путин подарил галве Ирана Масуду Пезешкиану золотой самовар в память о России. Это вручение произошло во время неофициальной части после совместной пресс-конференции глав государств. «Господин президент, это на память о России, о вашем посещении <...> Традиционное наше изделие — самовар», — сказал Владимир Путин главе Ирана, его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Пезешкиан поблагодарил российского президента и отметил, что в Иране тоже говорят «самовар». Также иранского главу провели с экскурсией по Кремлю и, в частности, по Андреевскому залу, где установлен трон с мантией над ним — наследие персидских традиций. Пезешкиан прибыл в Кремль 17 января на переговоры с Путиным. Во время этой встречи президент Ирана выразил радость от сотрудничества Москвы и Тегерана. Он отметил, что подписание договора о стратегическом партнерстве двух стран даст новый импульс двусторонним отношениям, особенно в сфере строительства атомных электростанций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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