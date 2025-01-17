Пезешкиан заявил о радости от сотрудничества РФ и Ирана

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Отношения РФ и Ирана получили мощный импульс, заявил Пезешкиан
Отношения РФ и Ирана получили мощный импульс, заявил Пезешкиан Фото:

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил радость от сотрудничества Москвы и Тегерана. Он отметил, что подписание крупного договора даст импульс двусторонним отношениям, особенно в сфере строительства атомных электростанций.

«Наше взаимодействие радует нас. Я уверен, что сегодня, после подписания нашего большого договора, это придаст значительный импульс развитию двусторонних отношений. Сегодня мы можем завершить все необходимые формальности соглашения по строительству атомной электростанции», — передает слова Пезешкиана ТАСС. Он добавил, что обсуждения по всем вопросам продвигаются и стороны достигнут соглашения к концу дня.

Путин также подчеркнул важность визита Пезешкиана, который приведет к подписанию основного договора о стратегическом партнерстве. Президент России отметил, что работа над документом завершена. 

Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль 17 января на переговоры с Владимиром Путиным. Встреча началась в Зеленой гостиной Кремлевского дворца.

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил радость от сотрудничества Москвы и Тегерана. Он отметил, что подписание крупного договора даст импульс двусторонним отношениям, особенно в сфере строительства атомных электростанций. «Наше взаимодействие радует нас. Я уверен, что сегодня, после подписания нашего большого договора, это придаст значительный импульс развитию двусторонних отношений. Сегодня мы можем завершить все необходимые формальности соглашения по строительству атомной электростанции», — передает слова Пезешкиана ТАСС. Он добавил, что обсуждения по всем вопросам продвигаются и стороны достигнут соглашения к концу дня. Путин также подчеркнул важность визита Пезешкиана, который приведет к подписанию основного договора о стратегическом партнерстве. Президент России отметил, что работа над документом завершена.  Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль 17 января на переговоры с Владимиром Путиным. Встреча началась в Зеленой гостиной Кремлевского дворца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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