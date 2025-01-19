Как влияют на здоровье короткие видео из TikTok, который блокируют в США — результаты исследования

Короткие видео давно стали неотъемлемой частью интернета. Миллионы людей всех возрастов пролистывают в течение дня десятки Тик-Токов, Рилсов и Шортсов в соцсетях. Оксфордский словарь даже объявил «брейнрот» словом 2024 года (гниение мозга — прим. URA.RU) из-за популярности подобного контента. На данный момент приложение TikTok недоступно в США, его заблокировали. Ученые из Китая провели исследование и выяснили, к чему приводит регулярный просмотр коротких видео. URA.RU делится выводами специалистов.
Как проходило исследование
Группа ученых из Тянцзинского, во главе с доктором психологии Гао, университета отобрала для участия в исследовании 111 студентов в возрасте от 17 до 30 лет. У всех участников не было никаких неврологических и психиатрических проблем до начала эксперимента.
В течении двух месяцев участникам показывали короткие видео из соцсетей на протяжении полутора часов. Затем ученые изучили то, как именно отразился на их здоровье длительный просмотр видео, в том числе с помощью аппарата МРТ.
Как изменилось здоровье от просмотра коротких видео
Спустя два месяца у многих участников эксперимента ученые фиксировали различные проблемы с самочувствием. Ежедневный просмотр коротких видео в течение полутора часов привел к следующим изменениям:
- у 30% студентов снизилось качество сна. Половина участников столкнулись с бессонницей;
- у студентов снизилась возможность концентрировать внимание;
- регулярный просмотр коротких видео привел к тому, что у участников эксперимента усилились симптомы депрессии и тревожности. У половины студентов врачи диагностировали состояния, требующие лечения;
- также из-за эксперимента у испытуемых уменьшился объем серого вещества в орбитофронтальной коре головного мозга на 2,3%. Этот участок мозга отвечает за принятие решений.
Зависимость от коротких видео
Ученые отдельно подчеркивают, что регулярный просмотр коротких видео вызывает зависимость у пользователей. «Зависимость от коротких видео характеризуется компульсивным и неконтролируемым использованием платформ с короткими видео, где пользователи чрезмерно потребляют контент, что отрицательно влияет на другие виды деятельности», — говорится в исследовании.
Эта зависимость, как и другие, формируется за счет мгновенного вознаграждения от просмотра понравившихся роликов. Изменения в дофаминовых цепях, которые влияют на мотивацию и удовольствие, вынуждают все чаще смотреть короткие видео.
Выводы ученых после эксперимента
Исследование позволило ученым сделать вывод о том, что чрезмерный просмотр коротких видео в социальных сетях не только вредит психике человека, но и напрямую влияет на здоровье. Ученые также отметили, что на формирование зависимости от коротких видео влияют и черты личности человека и его строение мозга.
Ученые отдельно подчеркнули, что наиболее критичны изменения для подростков. В юном возрасте мозг намного быстрее формирует зависимость от подобного контента.
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