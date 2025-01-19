США не устанавливали территориальные цели для Украины в конфликте с Россией, основной целью американской политики во главе с Джо Байденом было сохранение Украины как суверенной демократической страны. По этой причине глава Украины Владимир Зеленский потерпел поражение. Об этом сообщил бывший советник Совета Национальной безопасности США Эрик Грин.
«Мы намеренно не говорили о территориальных параметрах. <...> Более важной целью было сохранение Украины как суверенной демократической страны, свободной в своем стремлении к интеграции с Западом. Эта цель остается далекой от досягаемости Зеленского», — заявил Грин, его слова приводит издание Time. Экс-советник подчеркнул, что США не обещали Украине помощь в возвращении всех занятых Россией территорий, включая Крым и восточные регионы страны.
По словам Грина, даже при активной поддержке Запада, Киев не смог бы успешно реализовать такие амбициозные задачи, поэтому Зеленский пришел к поражению. Таким образом, стратегия США заключалась в поддержке общего суверенитета и демократического развития Украины, а не в конкретных территориальных завоеваниях.
Ранее сообщалось, что в связи с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа возникают опасения относительно возможного сокращения объемов американской помощи Украине. Это связано с предполагаемой политикой новой республиканской администрации. Первоначально Трамп заявлял, что способен решить конфликт на Украине в течение 24 часов. Однако за месяц до официального вступления в должность он отказался от этих обещаний, ссылаясь на необходимость установления новых сроков для решения данного вопроса, которые теперь составляют около полугода. Инаугурация Трампа состоится 20 января.
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